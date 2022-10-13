Зеленский: Красный Крест – не клуб с привилегиями, он имеет обязательства

Президент Владимир Зеленский убежден, что Международный комитет Красного Креста имеет обязательства, прежде всего моральные, и должен посетить Оленевку, где содержатся украинские пленные.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Президент напомнил, что в четверг состоялась встреча в онлайн-формате украинской команды, которая занимается темой освобождения пленных, с представителями Международного комитета Красного Креста и других международных организаций, касающихся этого процесса, и на этой встрече были сказаны "очень важные вещи".

Прямая речь: "Считаю, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться. Нужно немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста.

Есть Оленевка. Фактически концлагерь, в котором содержатся наши пленные. Нужен доступ к ним, как это и оговаривалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова способствовать этому".

Больше деталей: Зеленский выразил убеждение, что миссия Красного Креста может заработать по образцу миссии МАГАТЭ.

"Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такую институцию, как Красный Крест", - сказал он.

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Что предшествовало: 13 октября глава Офиса президента Андрей Ермак поставил "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленевке, где содержатся украинские пленные.

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