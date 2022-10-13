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Зеленский: Красный Крест – не клуб с привилегиями, он имеет обязательства

Катерина ТищенкоЧетверг, 13 октября 2022, 22:49
Зеленский: Красный Крест – не клуб с привилегиями, он имеет обязательства
фото LightRocket via Getty Images

Президент Владимир Зеленский убежден, что Международный комитет Красного Креста имеет обязательства, прежде всего моральные, и должен посетить Оленевку, где содержатся украинские пленные.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Президент напомнил, что в четверг состоялась встреча в онлайн-формате украинской команды, которая занимается темой освобождения пленных, с представителями Международного комитета Красного Креста и других международных организаций, касающихся этого процесса, и на этой встрече были сказаны "очень важные вещи".

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Прямая речь: "Считаю, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться. Нужно немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста.

Есть Оленевка. Фактически концлагерь, в котором содержатся наши пленные. Нужен доступ к ним, как это и оговаривалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова способствовать этому".

Больше деталей: Зеленский выразил убеждение, что миссия Красного Креста может заработать по образцу миссии МАГАТЭ.

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"Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такую институцию, как Красный Крест", - сказал он.

Что предшествовало: 13 октября глава Офиса президента Андрей Ермак поставил "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленевке, где содержатся украинские пленные.

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Предыстория: 

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленевке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленевке организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Оленевки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по предварительным данным международных экспертов, пленные в колонии Оленевки были убиты с помощью термобарического оружия.
  • В начале октября в ООН объяснили, что их миссия не может отправиться на территорию следственного изолятора в Оленевке из-за отсутствия гарантий безопасности.

Темы: ЗеленскийКрасный Крестпленные
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