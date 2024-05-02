Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

В МИД Швейцарии заявили, что на этом этапе Россию не приглашали на Глобальный саммит мира в июне в Бюргенштоке.

Источник: "Европейская правда", МИД Швейцарии

Детали: Швейцарская сторона выразила убеждение, что РФ непременно должна быть включена в мирный процесс.

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"Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость относительно приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", – говорится в сообщении.

В МИД Швейцарии подчеркнули, что саммит призван начать мирный процесс.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть привлечена к этому процессу. Мирный процесс без России немыслим", – заявили в ведомстве.

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