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Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 2 мая 2024, 13:59
Швейцария: Россию на этом этапе не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим
ФЛАГ ШВЕЙЦАРИИ В ЖЕНЕВЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

В МИД Швейцарии заявили, что на этом этапе Россию не приглашали на Глобальный саммит мира в июне в Бюргенштоке.

Источник: "Европейская правда", МИД Швейцарии

Детали: Швейцарская сторона выразила убеждение, что РФ непременно должна быть включена в мирный процесс.

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"Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость относительно приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", – говорится в сообщении.

В МИД Швейцарии подчеркнули, что саммит призван начать мирный процесс.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть привлечена к этому процессу. Мирный процесс без России немыслим", – заявили в ведомстве.

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Напомним:

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина на данном этапе не видит смысла звать РФ на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но после консолидации позиций международного сообщества контакты с российской стороной все же будут необходимы.
  • А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад своей поддержкой Украины посылает сообщение Владимиру Путину, чтобы он понял, что для завершения войны с его стороны необходимо "искреннее желание" вести мирные переговоры в соответствии с основными принципами международного права.

Темы: ШвейцарияУкраинаРосcиявойна
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