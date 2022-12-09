ВСУ били по аэродромам РФ модифицированными советскими "Стрижами" – Politico

Украина нанесла удары по двум российским авиабазам 5 декабря, используя модифицированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж".

Источник: Politico со ссылкой на двух информированных собеседников, говоривших на условиях анонимности

Детали: По информации источников издания, Украина использовала оставшиеся с советских времен модифицированные оперативно-тактические разведывательные беспилотники Ту-141 для атаки на авиабазы "Дягиляево" и "Энгельс".

Politico отмечает, что это демонстрирует способность украинской оборонной промышленности к инновациям, даже если Россия покупает дешевые иранские беспилотники. Также атака на аэродромы демонстрирует, что ВСУ способны наносить удары внутри российской территории.

Сотрудник украинского правительства, на которого ссылается издание, считает, что ключевым фактором успеха была неожиданность, и Россия просто "не ожидала ничего подобного".

Издание напоминает, что Укроборонпром в течение нескольких месяцев заявлял, что работает над программой создания беспилотников с дальностью около тысячи км, но не раскрывал подробностей проекта. В октябре компания опубликовала в Facebook сообщение о том, что "наносит последние штрихи".

Справка: Defense Express сообщает, что Ту-141 "Стриж" – дрон 70-х годов, который может развивать трансзвуковую скорость 950-1100 км/ч и умеет летать на низкой высоте до 10 метров. Дальность полета – до 1000 км. Издание предполагает, что советские дроны Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс" могли получить новую навигационную аппаратуру для более точных ударов.

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Дословно Defense Express: "То есть речь идет о превращении этих советских БПЛА в настоящие крылатые ракеты наземного базирования и, откровенно, это лучше всего можно было сделать с Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс", потому что к 2022 году их скорее рассматривали как просто мишени для тренировки расчетов ЗРК".

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