СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

Служба безопасности объявила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, который занимался антиукраинской деятельностью.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности".

Детали: Сообщается, что архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

Чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" кремля относительно внутренней ситуации в Украине.

Архиепископу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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