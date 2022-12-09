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СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

Станислав ПогориловПятница, 9 декабря 2022, 09:42
СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП
Фото: СБУ

Служба безопасности объявила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, который занимался антиукраинской деятельностью.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности".

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Детали: Сообщается, что архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

Чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" кремля относительно внутренней ситуации в Украине.

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Архиепископу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях. 
  • В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.

Темы: УПЦ МПСБУвойна
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