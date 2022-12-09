СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП
Служба безопасности объявила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, который занимался антиукраинской деятельностью.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности".
Детали: Сообщается, что архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.
Чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов.
Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" кремля относительно внутренней ситуации в Украине.
Архиепископу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.