"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

Правоохранители проверят очередное культовое сооружение, которое принадлежит УПЦ МП - меры безопасности проводятся на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.

Источник: пресс-служба СБУ в Киевской области

Детали: в СБУ сообщили, что проверки проходят для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и терактов.

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Кроме того, проверятся данные по использованию помещений УПЦ МП для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное.

Правоохранители в рамках действующего законодательства проводят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обороту предметов.

Также проверяются лица на предмет их причастности к противоправной деятельности, нанесения ущерба государственному суверенитету Украины.

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