Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

Станислав ПогориловПятница, 9 декабря 2022, 10:15
Русский мир и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом
Фото: СБУ на Киевщине

Правоохранители проверят очередное культовое сооружение, которое принадлежит УПЦ МП - меры безопасности проводятся на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.

Источник: пресс-служба СБУ в Киевской области

Детали: в СБУ сообщили, что проверки проходят для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и терактов.

Реклама:
 

Кроме того, проверятся данные по использованию помещений УПЦ МП для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное.

Правоохранители в рамках действующего законодательства проводят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обороту предметов.

 

Также проверяются лица на предмет их причастности к противоправной деятельности, нанесения ущерба государственному суверенитету Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях. 
  • В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.

Темы: УПЦ МПСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: