"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом
Правоохранители проверят очередное культовое сооружение, которое принадлежит УПЦ МП - меры безопасности проводятся на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.
Источник: пресс-служба СБУ в Киевской области
Детали: в СБУ сообщили, что проверки проходят для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и терактов.
Кроме того, проверятся данные по использованию помещений УПЦ МП для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное.
Правоохранители в рамках действующего законодательства проводят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обороту предметов.
Также проверяются лица на предмет их причастности к противоправной деятельности, нанесения ущерба государственному суверенитету Украины.
Что предшествовало:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.