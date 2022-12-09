Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

Станислав ПогориловПятница, 9 декабря 2022, 11:15
Фото: СБУ на Киевщине

Правоохранители проверят очередное культовое сооружение, которое принадлежит УПЦ МП - меры безопасности проводятся на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.

Источник: пресс-служба СБУ в Киевской области

Детали: в СБУ сообщили, что проверки проходят для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и терактов.

 

Кроме того, проверятся данные по использованию помещений УПЦ МП для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное.

Правоохранители в рамках действующего законодательства проводят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обороту предметов.

 

Также проверяются лица на предмет их причастности к противоправной деятельности, нанесения ущерба государственному суверенитету Украины.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях. 
  • В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.

Темы: УПЦ МПСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции

США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: серии пенальти в обоих матчах, сенсационный вылет Бразилии

Столтенберг боится, что война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией

Все новости...
УПЦ МП
СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП
Священника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах
СБУ взялась за УПЦ МП еще в трех областях
Последние новости
13:10
На Херсонщине обстреляли больницу, разрушения в Запорожской и Днепропетровской областях –ОВА
12:55
Экономика ЕС не испытала существенного влияния от введенных санкций против РФ
12:38
В Германии объяснили отказ передать Украине свои системы Patriot
12:36
Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты
12:17
В Германии с оптимизмом смотрят на энергоснабжение в течение зимы
12:02
дополненоВице-президента Европарламента исключили из партии, у нее нашли сумки с деньгами
11:54
1,3 млн человек начали учить украинский: какие языки были популярны в Duolingo в этом году
11:53
фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе
11:52
Херсонскую область за сутки обстреляли более 50 раз: 2 погибших, 8 раненых
11:33
Омбудсмен рассказал, сколько украинских пленных удерживают в оккупированной Оленовке
Все новости...