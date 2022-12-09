Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду

Народный депутат от запрещенной в Украине "ОПЗЖ" и председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заявил, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск присоединился к "небольшому отряду" и готов был защищать Верховную Раду.

Источник: Шуфрич в интервью "Детектор медиа"

Детали: На вопрос, есть ли среди коллег Шуфрича из бывшей "ОПЗЖ" те, кто ушел на фронт, он ответил: "Да, много. Где-то семеро. Они пошли в тероборону, потом в армию".

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Прямая речь: "Мы нескольких убедили вернуться к работе в парламенте, куда их избрали украинские граждане. Сейчас трое служат в армии. В первые дни мы все были с автоматами в руках. Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду".

Предыстория:

4 марта Шуфрича задержал батальон теробороны за попытку сфотографировать блокпост.

Позже тот заявил, что делал селфи, чтобы показать, что он в Киеве.

В июне Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа - за жизнь".