"Вагнеровец" заявил, что стрелял по полицейским в РФ, потому что думал, что это украинцы

Российский дезертир из ЧВК "Вагнер" Павел Николин заявил, что стрелял в российских полицейских в Новошахтинске, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Я даже не знал, что пересек (границу – ред.), отстал от группы".

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На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, Николин заявил, что "думал - укропы. Потому что были не по форме (одеты – ред.) и документы не предоставили".

Детали: На вопрос о том, был ли он в составе ЧВК "Вагнер", Николин ответил: "Да". Потом замялся и добавил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?"

38-летний Никулин российский заключенный. Он отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК "Вагнер". Но 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал.

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