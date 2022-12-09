"Вагнеровец" заявил, что стрелял по полицейским в РФ, потому что думал, что это украинцы
Российский дезертир из ЧВК "Вагнер" Павел Николин заявил, что стрелял в российских полицейских в Новошахтинске, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Я даже не знал, что пересек (границу – ред.), отстал от группы".
На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, Николин заявил, что "думал - укропы. Потому что были не по форме (одеты – ред.) и документы не предоставили".
Детали: На вопрос о том, был ли он в составе ЧВК "Вагнер", Николин ответил: "Да". Потом замялся и добавил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?"
38-летний Никулин российский заключенный. Он отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК "Вагнер". Но 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал.
Предыстория:
- 6 декабря сообщалось, что в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают военного с пулеметом, который ранил полицейского.
- 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
- После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.