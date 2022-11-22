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Вербовка "вагнеровцами" усилилась: СМИ рассказали, как российских зеков забирают на войну с Украиной

Ирина БалачукВторник, 22 ноября 2022, 10:42
Колония. Фото ТАСС

После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.

Источник: "Сибирь.Реалии" со ссылкой на правозащитников и источников в самих колониях

Детали: По данным издания, в ноябре представители ЧВК "Вагнер" побывали в исправительных колониях минимум шести регионов Сибири и Дальнего Востока – Приморья, Тюменской, Новосибирской областей, Красноярского края, Якутии и Кузбасса.

По словам осужденного из одной колонии Приморья, вербовка шла несколько дней. Из одной колонии вербуют по 100-200 человек – в основном осужденных на сроки в 25-30 лет строгого режима.

Правозащитник из Якутии рассказал, что в ИК этого региона представители ЧВК "Вагнер" приехали 14 ноября. Это все проходило под грифом "совершенно секретно", но информация все равно просочилась.

По его словам, "вагнеровцы" побывали в нескольких колониях строгого режима и "брали буквально всех, никаких исключений по статье". Некоторым заключенным угрожали, что "добавят срока" в случае отказа.

Жена осужденного из ИК-37 Анна рассказала, что общалась с сокамерником мужа и тот рассказал, что якобы ее мужа заставили подписать договор, чтобы отправить его на войну. По словам сокамерника, заключенных "шокером бьют и водой пытают". Анна уверена, что ее муж "добровольно ни за что не подписался бы на такое – ему 4 года оставалось".

ВИДЕО ДНЯ

По словам родственницы другого заключенного той же колонии, осужденных на несколько часов привязывали к горячим батареям, чтобы добиться согласия подписать договор с ЧВК "Вагнер".

А тех, кто отказался, якобы сильно избили – так, что "ходить сами не могут".

Из другой, кемеровской, колонии завербованных заключенных увезли еще в конце октября. По словам осужденных, "на подумать" им дали почти месяц.

По словам заключенного, когда в колонию приезжали "вагнеровцы", то связь глушили, а им показывали фильмы про "Вагнер" – "Лучшие в аду". Осужденным обещали полную амнистию и 100 тысяч рублей в месяц "зарплаты".

По словам заключенного, примерно 100 человек из колонии согласилось. Забирали этапами в течении 10 дней, первыми брали людей 20-50 лет, а если старше 50 лет – то смотрели индивидуально. Забирали всех – даже больных ВИЧ и гепатитом.

Заключенный ИК-29 в Кемерове рассказал изданию, что вербовка в этой колонии произошла еще до "казни кувалдой", но после этого видео остатки "желающих" ехать на войну в колонии "пропали" – по его словам, многие заключенные планировали сделать, как и Нужин – "сдаться и потом жить на свободе, косить под беженцев".

Родственники зэков из Красноярского края рассказали, что осужденные в одно время перестали выходить на связь, позже они узнали, что заключенные завербованы ЧВК "Вагнер".

По словам правозащитника Ивана Асташина, вербовка ЧВК охватила уж всю Россию и дошла до Дальнего Востока. Помимо Норильска и Приморья, на днях сообщили про вербовку в колониях Забайкалья. Он добавил, что в ИК-15 желающих поехать воевать очень много – в СУСе (строгие условия содержания для нарушителей режима) написали заявления почти все (это около 70 человек – ред.).  

Также изданию стало известно о том, что будут незаконно отправлены на войну с Украиной и десятки заключенных из колоний в Амурской, Иркутской и Тюменской областей.

Предыстория:

  • 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
  • Позже в российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.
  • 20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.
  • 24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. 
  • Согласно этому документу, неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Темы: РосcиявойнаВагнертюрьма
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