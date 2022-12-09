РФ рассредоточила авиацию после взрывов на аэродромах – Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы России передислоцировали и рассредоточили стратегическую дальнюю авиацию после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 8 и 9 декабря

Прямая речь: "Бавовна ходит по военным аэродромам, и оккупанты, как говорится, куда-то исчезли. Не исчезли – военной терминологией это называется "рассредоточились" по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию растянули, где это возможно, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать".

Пока нет пораженных целей, потому что активность атак (российских – ред.) снизилась".

Детали: Он добавил, что рядовые россияне внутри страны, ранее заявлявшие, что война против Украины их не касается, почувствовали на себе последствия российской агрессии.

Предыстория: Спутниковые снимки демонстрируют, что с российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22м после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.

Что этому предшествовало:

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