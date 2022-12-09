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РФ рассредоточила авиацию после взрывов на аэродромах – Воздушные силы ВСУ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 декабря 2022, 13:30
Авиабаза Дягиляева после 5 декабря, фото PLANET

Воздушные силы России передислоцировали и рассредоточили стратегическую дальнюю авиацию после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 8 и 9 декабря

Прямая речь: "Бавовна ходит по военным аэродромам, и оккупанты, как говорится, куда-то исчезли. Не исчезли – военной терминологией это называется "рассредоточились" по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию растянули, где это возможно, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать".

Пока нет пораженных целей, потому что активность атак (российских – ред.) снизилась".

Детали: Он добавил, что рядовые россияне внутри страны, ранее заявлявшие, что война против Украины их не касается, почувствовали на себе последствия российской агрессии.

Предыстория: Спутниковые снимки демонстрируют, что с российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22м после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
  • Министерство обороны России официально прокомментировало взрывы на российских аэродромах "Дягиляево" и "Энгельс". Там заявили, что ударов нанес "киевский режим".
  • Украинская сторона не брала на себя ответственность за удары по аэродромам. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что все происходящее на территории государства-агрессора – "это ответственность государства-агрессора".

Темы: РосcияаэродромВоздушные силы ВСУавиа
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