Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ рассредоточила авиацию после взрывов на аэродромах – Воздушные силы ВСУ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 декабря 2022, 12:30
РФ рассредоточила авиацию после взрывов на аэродромах – Воздушные силы ВСУ
Авиабаза Дягиляева после 5 декабря, фото PLANET

Воздушные силы России передислоцировали и рассредоточили стратегическую дальнюю авиацию после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 8 и 9 декабря

Прямая речь: "Бавовна ходит по военным аэродромам, и оккупанты, как говорится, куда-то исчезли. Не исчезли – военной терминологией это называется "рассредоточились" по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию растянули, где это возможно, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать".

Реклама:

Пока нет пораженных целей, потому что активность атак (российских – ред.) снизилась".

Детали: Он добавил, что рядовые россияне внутри страны, ранее заявлявшие, что война против Украины их не касается, почувствовали на себе последствия российской агрессии.

Предыстория: Спутниковые снимки демонстрируют, что с российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22м после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
  • Министерство обороны России официально прокомментировало взрывы на российских аэродромах "Дягиляево" и "Энгельс". Там заявили, что ударов нанес "киевский режим".
  • Украинская сторона не брала на себя ответственность за удары по аэродромам. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что все происходящее на территории государства-агрессора – "это ответственность государства-агрессора".

Темы: РосcияаэродромВоздушные силы ВСУавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: