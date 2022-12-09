РФ рассредоточила авиацию после взрывов на аэродромах – Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы России передислоцировали и рассредоточили стратегическую дальнюю авиацию после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.
Источник: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 8 и 9 декабря
Прямая речь: "Бавовна ходит по военным аэродромам, и оккупанты, как говорится, куда-то исчезли. Не исчезли – военной терминологией это называется "рассредоточились" по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию растянули, где это возможно, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать".
Пока нет пораженных целей, потому что активность атак (российских – ред.) снизилась".
Детали: Он добавил, что рядовые россияне внутри страны, ранее заявлявшие, что война против Украины их не касается, почувствовали на себе последствия российской агрессии.
Предыстория: Спутниковые снимки демонстрируют, что с российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22м после взрывов на российских аэродромах 5 декабря.
Что этому предшествовало:
- Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
- Министерство обороны России официально прокомментировало взрывы на российских аэродромах "Дягиляево" и "Энгельс". Там заявили, что ударов нанес "киевский режим".
- Украинская сторона не брала на себя ответственность за удары по аэродромам. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что все происходящее на территории государства-агрессора – "это ответственность государства-агрессора".