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Данилов: Россия может стать колонией страны-соседа, это очень опасно

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 21:30
Алексей Данилов, фото Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерегает, что Россия может стать "колонией" одной из соседних стран, и эта ситуация может быть очень опасной.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если кто-то считает, что 2023 год будет легким, что у россиян уже все закончилось и все будет хорошо – я не разделяю такую точку зрения. Дело в том, что у россиян могут появиться владельцы.

Мы на сегодняшний день наблюдаем, что определенная страна-сосед уже постепенно забирает РФ под себя, потому что у нее там есть свои интересы. И это очень-очень опасная тенденция для всего мира, в том числе для нас".

Детали: На вопрос, имеет ли он в виду Китай, секретарь СНБО ответил: "Я имею в виду те процессы, которые происходят. На них надо очень внимательно обращать внимание".

Данилов заявил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов "прав, у России осталось на полторы-две атаки такие мощные, как были по 100-120 ракет".

"Но мы имеем в виду, что они могут получить неожиданных "друзей", и Россия может стать колонией", - предостерег он.

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На вопрос, несут ли Украине угрозу страны ОДКБ, секретарь СНБО сказал: "ОДКБ нам как мокрое горит. Это не такая страшная для нас ситуация, мы бы с этим вопросом справились. Я говорю о гораздо более сложных вещах – это страны, которые обладают ядерным оружием, с которыми Россия может поменяться ядерными технологиями на ракеты, которых нет у России".

Данилов также считает, что большим вызовом для Украины может быть мобилизация в России.

"Если они будут призывать по тому плану, который у них есть, и будет оружие, которое им могут предоставить неожиданные партнеры, это будет для нас большой-большой вызов", - сказал он.

Темы: ДаниловРосcияКитайвойна
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