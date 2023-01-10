Враг ведет наступательные действия на трех направлениях – сводка Генштаба

9 января Силы обороны Украины отбили атаки противника возле 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Осуществил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредоточивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области".

Детали: На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариково, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

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На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности – Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Временка, Великая Новоселка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Щербаки и Степное в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. В сводке сообщается, что в Горловке Донецкой области 6 января мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

В Генштабе отметили, что противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские военнослужащие сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.