Оккупанты заставили 3 тысячи работников ЗАЭС получить российские паспорта – штаб

В Энергодаре Запорожской области оккупанты заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

Источник: Геншатб ВСУ

Прямая речь: "...в городе Энергодар Запорожской области, российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта".

Детали: Кроме того, в штабе сообщают, что, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну.

Также, по данным Генштаба, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, которые были покинуты вынужденными переселенцами.