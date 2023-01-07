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Оккупанты заставили 3 тысячи работников ЗАЭС получить российские паспорта – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 06:26
Оккупанты заставили 3 тысячи работников ЗАЭС получить российские паспорта – штаб
фото: ТАСС

В Энергодаре Запорожской области оккупанты заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

Источник: Геншатб ВСУ

Прямая речь: "...в городе Энергодар Запорожской области, российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта".

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Детали: Кроме того, в штабе сообщают, что, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну.

Также, по данным Генштаба, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, которые были покинуты вынужденными переселенцами.

Темы: ЗАЭСЭнергодароккупацияРосcия
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