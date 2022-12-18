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Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе – мэр

Ирина БалачукВоскресенье, 18 декабря 2022, 15:23
"Зубы дракона". Фото иллюстративное из Telegram российского губернатора Вячеслава Гладкова

Российские захватчики готовятся к уличным боям во временно оккупированном Мелитополе – в центре города устанавливают бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь мэра города: "Оккупанты, к чему готовитесь? Уже второй день в самом центре пока еще оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям".

Детали: Федоров отметил, что "зубы дракона" россияне расставляют ближе к гражданским – посреди центральных улиц и жилых кварталов. 

 
Фото из Telegram Федорова

В то же время мэр прогнозирует, что "бетонные лего" оккупантам не помогут – более того, они еще и могут мешать захватчикам бежать с украинской земли.

Что было раньше: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что для того, чтобы выйти к границам Крыма, ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя. Он добавил, что этого будет достаточно, поскольку освобождение Мелитополя даст Украине полный огневой контроль сухопутного коридора в АРК.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале декабря сообщалось, что российские оккупанты усилили так называемые "меры безопасности" во временно оккупированном Мариуполе, а также завезли в город бетонные укрепления из захваченного Крыма.
  • Кроме оккупированного юга Украины, россияне укрепляют "зубами дракона" по меньшей мере Белгородскую и Курскую области России.

Темы: Мелитопольвойна
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