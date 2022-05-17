Россия по всем признакам готовится к долгострочной войне – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия по всем признакам готовится к длительной войне против Украины, накапливая ресурсы и сооружая оборонительные фортификации на захваченных территориях.

Источник: выступление министра Резникова в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО

Прямая речь Резникова: "По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

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Каждый день войны приносит жертв среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей угоняют, пытают, убивают.

Война рушит украинскую экономику. С каждым днем ​​увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса.

Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт.

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Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (реактивные системы залпового огня, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей".

Детали: Резников добавил, что, по данным украинской разведки, Россия в настоящее время применяет против Украины общую группировку войск численностью 167 тысяч военных (с учетом резервов).

По состоянию на 17 мая, непосредственно на поле боя развернута 91 батальонно-тактическая группа. Еще около 55 БТГр россияне могут развернуть из резервов, а также перебросить после восстановления 1-2 месяцев те группировки, которые понесли потери во время первого этапа войны.

Резников настаивает, что российские войска преобладают над украинскими вооруженными силами в контексте тяжелого вооружения, прежде всего в количестве реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Однако в случае улучшения координации со стороны стран-партнеров, включая США, Великобританию, ЕС, Японию, Австралию, Турцию и т.д., есть шанс на быстрое наступление украинских войск и освобождение территорий.

Министр предложил партнерам распределить поставки оружия на коротко-, средне- и долгосрочные, чтобы украинские власти могли корректно планировать свои силы и обучение персонала.

Все стороны встречи согласились с тем, что единственно приемлемым завершением войны будет восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года.

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