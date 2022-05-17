Россия по всем признакам готовится к долгострочной войне – Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия по всем признакам готовится к длительной войне против Украины, накапливая ресурсы и сооружая оборонительные фортификации на захваченных территориях.
Источник: выступление министра Резникова в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО
Прямая речь Резникова: "По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.
Каждый день войны приносит жертв среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей угоняют, пытают, убивают.
Война рушит украинскую экономику. С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса.
Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт.
Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (реактивные системы залпового огня, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей".
Детали: Резников добавил, что, по данным украинской разведки, Россия в настоящее время применяет против Украины общую группировку войск численностью 167 тысяч военных (с учетом резервов).
По состоянию на 17 мая, непосредственно на поле боя развернута 91 батальонно-тактическая группа. Еще около 55 БТГр россияне могут развернуть из резервов, а также перебросить после восстановления 1-2 месяцев те группировки, которые понесли потери во время первого этапа войны.
Резников настаивает, что российские войска преобладают над украинскими вооруженными силами в контексте тяжелого вооружения, прежде всего в количестве реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Однако в случае улучшения координации со стороны стран-партнеров, включая США, Великобританию, ЕС, Японию, Австралию, Турцию и т.д., есть шанс на быстрое наступление украинских войск и освобождение территорий.
Министр предложил партнерам распределить поставки оружия на коротко-, средне- и долгосрочные, чтобы украинские власти могли корректно планировать свои силы и обучение персонала.
Все стороны встречи согласились с тем, что единственно приемлемым завершением войны будет восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года.
Предыстория:
- 13 мая Резников обращался к украинским гражданам готовиться к длительной войне, поскольку в настоящее время количество тяжелого вооружения на фронте, включая западную помощь, не позволяет украинским войскам переломить ход войны.
- В конце апреля после встречи министров обороны партнеров Украины на военной базе Рамштайн в Германии Резников уже просил украинцев готовиться к затяжной войне. На той встрече министр передал партнерам подробный перечень средств, необходимых Украине для деоккупации своих территорий от российских солдат.
- Украинская разведка сообщала, что среди российского генералитета начинаются столкновения и ссоры, потому что они боятся стать жертвами репрессий за свои провалы в войне против Украины. На фронт российское руководство бросает выпускников военных училищ сразу после завершения учебы.
- 11 мая на слушаниях в Конгрессе глава разведывательных агентств США Эврил Хэйнс заявляла, что российский президент Владимир Путин хочет вести затяжную войну и дождаться, пока Запад под давлением внутренних проблем устанет поддерживать Украину.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые публично заговорил 17 мая о наступлении мира после войны, но с "русским комфортом".