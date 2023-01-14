Бои за Соледар продолжаются, оккупанты наступают на 4 направлениях – сводка Генштаба

Тяжелые бои за Соледар Донецкой области продолжаются, россияне сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении, также наступают на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар.

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Наши воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты несут большие потери.

Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском - обороняется".

Детали: Всего в течение суток противник нанес 3 авиационных и около 50 ракетных ударов.

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Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины.

В целом враг совершил около 28 пусков крылатых ракет различного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Продолжается подсчет и уточнение.

Кроме того, оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает участвовать в российской агрессии против нашего государства, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также боеприпасы и материально-технические средства.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Червонопоповки Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеское огневое воздействие попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Великую Новоселку в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы фиксировались возле Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Железнодорожного, Чаривного, Малой Токмачки, Степного и Плавней на Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

С целью усиления оборонительных возможностей своих подразделений на левобережной Херсонщине, враг проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, расположенных в районе Горловки Донецкой области. И это, несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками. Показательно, что личному составу запрещено покидать место расположения - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Российская оккупационная власть на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривает категории граждан призывного возраста, которые ранее имели так называемую "бронь". В частности, работников экстренных и коммунальных служб уже об этом предупредили.

Украинская авиация в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили 5 таких районов и склад боеприпасов врага.