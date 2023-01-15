Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и украинцев-коллаборантов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении 198 человек, среди которых российские деятели культуры и пропагандисты, а также ряд граждан Украины.

Источник: указ на сайте президента

Детали: Решение СНБО было принято 15 января, в тот же день президент ввел его в действие своим указом.

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В частности, под санкции попали россияне: переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин), политик и писатель Николай Стариков, журналист Виталий Третьяков, режиссер и продюсер Борис Яновский, телеведущая Яна Рудковская, телеведущий и актер Алексей Земский, журналист и продюсер Максим Додонов, телеведущий Борис Корчевников, пропагандист Михаил Фролов, военный Александр Колмаков, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Екатерина Березовская, пропагандист Борис Рожин, актер и телеведущий Андрей Соколов, военный Виктор Ермаков, борец Дзамболат Тедеев, политолог Ростислав Ищенко, пропагандист Владимир Анищенков, телеведущий Руслан Осташко, тележурналист Евгений Бекасов, руководитель проекта "WarGonzo" Семен Пегов, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Кирилл Поздняков, автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин, пропагандист Валентин Гвоздев, депутат Госдумы Борис Громов, политолог Владимир Корнилов, пропагандист и военный корреспондент Юрий Котенок, актриса Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза.

В списке также ряд граждан Украины и бывших украинских деятелей: гражданка Украины телеведущая Диана Панченко, украинский политолог и советник нескольких украинских президентов гражданин РФ Дмитрий Выдрин, гражданка РФ и Украины пропагандистка Юлия Лозанова, пропагандист гражданин РФ и Украины Максим Фомин, гражданин РФ и Украины бывший "посол" так называемой "ЛНР" в России Родион Мельник, бывший нардеп Верховной Рады Украины от КПУ гражданин РФ Спиридон Килинкаров, гражданин Украины пророссийский общественный деятель Василий Вакаров, гражданин Украины и РФ коллаборационист Евгений Копатько, гражданин Украины писатель Владимир Сергиенко, гражданин Украины и РФ экс-руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, гражданка Украины директор ОО "Партия Шария" Алла Бондаренко, гражданин Украины донецкий пропагандист Денис Григорюк.

Что предшествовало: 7 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 119 российских публичных лиц, среди которых подавляющее большинство граждан России и трое - Украины.

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В тот же день он анонсировал следующие санкции в отношении лиц, которые оправдывают войну России против Украины.