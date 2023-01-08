Россия и Беларусь проведут совместное авиационное учение
Воскресенье, 8 января 2023, 19:19
Россия и Беларусь проведут совместное летно-тактическое учение с 16 января по 1 февраля.
Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси
Детали: Совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России, входящими в состав авиационного компонента РГВ(С), пройдет с 16 января по 1 февраля, сообщили в Минобороны.
В воскресенье в Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил РФ.
"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси", - говорится в сообщении.
Предыстория:
- 5 января Минобороны Беларуси заявило, что в страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России. Сообщалось, что белорусская армия получила от России еще 34 единицы бронетехники, которую отправили в район Бреста.
- В ночь на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими военными в составе около 700-800 человек. Этот эшелон точно повторил маршрут предыдущего, который, как выяснилось после уточнения данных, также прибыл в Витебск ночью 6 января и привез около 700-800 человек.
- 6 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть из совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси.
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