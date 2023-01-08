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Россия и Беларусь проведут совместное авиационное учение

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 19:19
Лукашенко посещает российские войска в Беларуси 6 января, фото БЕЛТА

Россия и Беларусь проведут совместное летно-тактическое учение с 16 января по 1 февраля.

Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси

Детали: Совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России, входящими в состав авиационного компонента РГВ(С), пройдет с 16 января по 1 февраля, сообщили в Минобороны.

В воскресенье в Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил РФ.

"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси", - говорится в сообщении.

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Темы: БеларусьРосcияавиа
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