В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми, уже известно о 40 погибших

Самолет с 72 людьми на борту разбился в Непале 15 января, уже известно о 40 погибших, но шансы, что кто-то остался жив - невелики.

Источник: Reuters, AFP, News18

Детали: По меньшей мере 40 человек погибли в воскресенье во время аварии внутреннего рейса в Непале.

Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что все 72 пассажира считаются погибшими, шансы найти выживших невелики.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines перевозил 72 человека из столицы Катманду.

Местное телевидение показало, как спасатели обходили обломки самолета. Часть земли возле места катастрофы была обожжена, видны следы пламени.

