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Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя – военные аналитики

Понедельник, 16 января 2023, 05:33
Российские мобилизованные, фото Getty Images

Эксперты Института изучения войны отмечают, что Россия хочет перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины, а России Владимир Путин меняет подходы ведения войны.

Источник: ISW

Детали: В отчете военные аналитики отмечают, что Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.

В ISW перечислили неудачи России в войне против Украины.

В частности, за последние 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.

Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или город Херсон.

Эксперты отмечают: "Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль".

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Несмотря на то, что Путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны - убеждены в ISW.

В частности, институт заметил развитие таких направлений в ведении войны РФ:

  • Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.
  • Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования - это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 года бросить на фронт неподготовленный личный состав.
  • Россия пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу.
  • Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил командующим военными действиями начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
  • Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

В ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не являются взаимоисключающими с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.

Основные выводы института за 15 января:

  • Украинские официальные лица уточнили, что 14 января российская ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре, в результате чего погибли 30 гражданских лиц. Украина опровергла информацию о том, что причиной разрушения дома могла быть работа украинской ПВО, отметив, что Украина не имеет возможности сбивать ракеты Х-22.
  • Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин наградил медалями ЧВК за захват Соледара, вероятно, в рамках постоянных усилий, направленных на то, чтобы представить захват Соледара как достижение "Вагнера", а не как совместную операцию с армией России, как ранее заявляло Министерство обороны России.
  • Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Макеевки и Белогоровки Луганской области. Российский военные блогер утверждал, что войска РФ перебрасывают внедорожники ОБСЕ из России в Луганскую область, возможно, для использования в боевых действиях.
  • Российские источники утверждали, что захватчики завершили зачистку Соледара и атаковали украинские позиции к северу, западу и юго-западу от населенного пункта. 15 января украинский источник сообщил, что российские войска захватили шахту к западу от Соледара.
  • Оккупанты продолжали атаковать Бахмут и районы к северу, востоку, югу и юго-западу от города. Российские войска достигли незначительных территориальных достижений к юго-западу от Бахмута возле Андреевки.
  • Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские войска увеличили свое присутствие на оккупированных территориях Херсонской области, а также, что часть сил группы "Вагнера" прибыла на Херсонщину. Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что восстановление моста Геническ-Арабатская стрелка улучшило логистику российских войск в оккупированную Херсонскую область.
  • Российский военнослужащий взорвал гранату в здании с российскими солдатами в Белгородской области, возможно, это был акт протеста против мобилизации. Российский источник сообщил, что в результате взрыва гранаты погибли трое и были ранены 10 мобилизованных.

Темы: войнаРосcия
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