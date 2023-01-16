Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя – военные аналитики
Эксперты Института изучения войны отмечают, что Россия хочет перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины, а России Владимир Путин меняет подходы ведения войны.
Источник: ISW
Детали: В отчете военные аналитики отмечают, что Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.
В ISW перечислили неудачи России в войне против Украины.
В частности, за последние 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.
Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или город Херсон.
Эксперты отмечают: "Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль".
Несмотря на то, что Путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны - убеждены в ISW.
В частности, институт заметил развитие таких направлений в ведении войны РФ:
- Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.
- Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования - это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 года бросить на фронт неподготовленный личный состав.
- Россия пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу.
- Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил командующим военными действиями начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
- Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.
В ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не являются взаимоисключающими с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.
Основные выводы института за 15 января:
- Украинские официальные лица уточнили, что 14 января российская ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре, в результате чего погибли 30 гражданских лиц. Украина опровергла информацию о том, что причиной разрушения дома могла быть работа украинской ПВО, отметив, что Украина не имеет возможности сбивать ракеты Х-22.
- Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин наградил медалями ЧВК за захват Соледара, вероятно, в рамках постоянных усилий, направленных на то, чтобы представить захват Соледара как достижение "Вагнера", а не как совместную операцию с армией России, как ранее заявляло Министерство обороны России.
- Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Макеевки и Белогоровки Луганской области. Российский военные блогер утверждал, что войска РФ перебрасывают внедорожники ОБСЕ из России в Луганскую область, возможно, для использования в боевых действиях.
- Российские источники утверждали, что захватчики завершили зачистку Соледара и атаковали украинские позиции к северу, западу и юго-западу от населенного пункта. 15 января украинский источник сообщил, что российские войска захватили шахту к западу от Соледара.
- Оккупанты продолжали атаковать Бахмут и районы к северу, востоку, югу и юго-западу от города. Российские войска достигли незначительных территориальных достижений к юго-западу от Бахмута возле Андреевки.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские войска увеличили свое присутствие на оккупированных территориях Херсонской области, а также, что часть сил группы "Вагнера" прибыла на Херсонщину. Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что восстановление моста Геническ-Арабатская стрелка улучшило логистику российских войск в оккупированную Херсонскую область.
- Российский военнослужащий взорвал гранату в здании с российскими солдатами в Белгородской области, возможно, это был акт протеста против мобилизации. Российский источник сообщил, что в результате взрыва гранаты погибли трое и были ранены 10 мобилизованных.