Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя – военные аналитики

Эксперты Института изучения войны отмечают, что Россия хочет перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины, а России Владимир Путин меняет подходы ведения войны.

Источник: ISW

Детали: В отчете военные аналитики отмечают, что Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.

В ISW перечислили неудачи России в войне против Украины.

В частности, за последние 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.

Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или город Херсон.

Эксперты отмечают: "Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль".

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Несмотря на то, что Путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны - убеждены в ISW.

В частности, институт заметил развитие таких направлений в ведении войны РФ:

Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.

Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования - это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 года бросить на фронт неподготовленный личный состав.

Россия пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу.

Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил командующим военными действиями начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

В ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не являются взаимоисключающими с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.

Основные выводы института за 15 января: