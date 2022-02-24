Гостомель отбили, но там продолжается зачистка врага
Четверг, 24 февраля 2022, 22:49
В МВД Украины сообщили, что украинские защитники вернули контроль над аэропортом Гостомеля.
Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, телеграмм Верховной Рады
Прямая речь: "Гостомель! Первая великая победа!
Час назад наши десантники на вертолетах, отработали аэродром Гостомеля нурсами!
После чего высадились и зачистили аэродром от врага!
Выжившие российские десантники разбежались по лесам и полям".
Детали: Парламент информацию о возвращении украинских позиций подтвердил.
В то же время, по информации УП, в Гостомеле все еще продолжается зачистка врагов, разбежавшихся по сторонам.
Предыстория:
- По состоянию на 19.00 24 февраля российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.
- Около 18 часов по Киеву руководитель международной группы журналистов-расследователей Кристо Грозев сообщил, что из Пскова в направлении Киева летят 18 российских военно-транспортных самолетов Ил-76.
- С начала суток 24 февраля оккупанты ведут прицельный огонь из вертолетов. Два российских вертолета сбили подразделения Вооруженных Сил. Американские журналисты сообщили позже, что российские оккупанты захватили взлетно-посадочную полосу аэропорта.
- Российские военные захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Под угрозой хранилище ядерных отходов.