Гостомель отбили, но там продолжается зачистка врага

В МВД Украины сообщили, что украинские защитники вернули контроль над аэропортом Гостомеля.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, телеграмм Верховной Рады

Прямая речь: "Гостомель! Первая великая победа!

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Час назад наши десантники на вертолетах, отработали аэродром Гостомеля нурсами!

После чего высадились и зачистили аэродром от врага!

Выжившие российские десантники разбежались по лесам и полям".

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Детали: Парламент информацию о возвращении украинских позиций подтвердил.

В то же время, по информации УП, в Гостомеле все еще продолжается зачистка врагов, разбежавшихся по сторонам.

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