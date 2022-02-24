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Гостомель отбили, но там продолжается зачистка врага

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 22:49
скриншот

В МВД Украины сообщили, что украинские защитники вернули контроль над аэропортом Гостомеля.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, телеграмм Верховной Рады

Прямая речь: "Гостомель! Первая великая победа!

Час назад наши десантники на вертолетах, отработали аэродром Гостомеля нурсами!

После чего высадились и зачистили аэродром от врага!

Выжившие российские десантники разбежались по лесам и полям".

Детали: Парламент информацию о возвращении украинских позиций подтвердил.

В то же время, по информации УП, в Гостомеле все еще продолжается зачистка врагов, разбежавшихся по сторонам.

Предыстория:

  • По состоянию на 19.00 24 февраля российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.
  • Около 18 часов по Киеву руководитель международной группы журналистов-расследователей Кристо Грозев сообщил, что из Пскова в направлении Киева летят 18 российских военно-транспортных самолетов Ил-76.
  • С начала суток 24 февраля оккупанты ведут прицельный огонь из вертолетов. Два российских вертолета сбили подразделения Вооруженных Сил. Американские журналисты сообщили позже, что российские оккупанты захватили взлетно-посадочную полосу аэропорта.
  • Российские военные захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Под угрозой хранилище ядерных отходов.

Темы: войнаКиевская областьРосcияУкраина
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