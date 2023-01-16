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В Беларуси 11 тысяч военных РФ и 50 вертолетов и самолетов, авиаучений еще не было - ГПСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 января 2023, 16:36
В Беларуси 11 тысяч военных РФ и 50 вертолетов и самолетов, авиаучений еще не было - ГПСУ
Сергей Дейнеко. фото ГПСУ

Украина не фиксирует увеличения группировок войск РФ и РБ в Беларуси вблизи украинской границы, в рамках объявленных совместных авиаучений также пока никаких мероприятий не было.

Источник: спикер ГПСУ Сергей Дейнеко в эфире национального телемарафона 16 января

Прямая речь: "Мы не фиксируем увеличения группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости к нашей границе. На сегодня количество войск РФ на территории РБ составляет порядка 11 тысяч военных.

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Эта цифра ежедневно меняется, потому что сейчас происходит ротация подразделений ВС РФ (а именно 2-я мотострелковая дивизия будет выходить на территорию РФ, в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену заходит 6-я мотострелковая дивизия)".

Детали: Относительно анонсированных российско-белорусских авиаучений Дейнеко подтвердил, что 15 января было перемещение из российских аэродромов Воронежа и Курска в Беларусь 8 единиц самолетов: 6 бомбардировщиков Су-34 и 2 многоцелевых истребителей Су-30 СМ.

Общее количество самолетов и вертолетов на территории Беларуси сейчас составляет около 50 (преобладают вертолеты -ред.), оноисосредоточены в большинстве на 2 аэродромах: Мачулищи в Минской области и Барановичи в Брестской области.

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В то же время в понедельник никаких мероприятий в Беларуси зафиксировано не было, отметил Дейнеко.

Прямая речь: "Мы постоянно отслеживаем всю обстановку, прежде всего связанную с увеличением авиационной компоненты. Относительно анонсированных учений на период с 16 по 31 января, то можем сказать, что сегодня никаких мероприятий не было.

Было перемещение тремя самолетами Ан, это просто самолеты обеспечения, перемещалось соответствующее имущество".

Темы: БеларусьармиявойнаПограничная служба
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