Высадка десанта и патрулирование границы – в Беларуси новые учения российской и белорусской авиации

16 января в Беларуси стартовали совместные летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил РБ и России.

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)".

Детали: Сообщается, что от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.



Главной целью учений в белорусском Минобороны назвали повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Россияне и белорусы планируют отработать:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;

авиационную поддержку группировок войск;

высадку тактического воздушного десанта;

доставку грузов и эвакуацию раненых.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что для проведения учений задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.

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