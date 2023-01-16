Высадка десанта и патрулирование границы – в Беларуси новые учения российской и белорусской авиации
16 января в Беларуси стартовали совместные летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил РБ и России.
Источник: Минобороны Беларуси в Telegram
Дословно Минобороны РБ: "Стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)".
Детали: Сообщается, что от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
Главной целью учений в белорусском Минобороны назвали повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.
Россияне и белорусы планируют отработать:
- ведение воздушной разведки;
- совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;
- авиационную поддержку группировок войск;
- высадку тактического воздушного десанта;
- доставку грузов и эвакуацию раненых.
В белорусском ведомстве подчеркнули, что для проведения учений задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.
Предыстория:
- 15 января Беларускі Гаюн сообщил, что в Беларусь на военный аэродром в Барановичах из России прилетели как минимум 8 истребителей и 4 грузовых борта.
- 8 января в Беларусь прибыло 12 вертолетов ВКС РФ.
- В тот же день Минобороны Беларуси сообщило, что Россия и Беларусь проведут совместное летно-тактическое учение с 16 января по 1 февраля.