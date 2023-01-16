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Высадка десанта и патрулирование границы – в Беларуси новые учения российской и белорусской авиации

Ирина БалачукПонедельник, 16 января 2023, 08:45
Фото belta.by

16 января в Беларуси стартовали совместные летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил РБ и России.

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)".

Детали: Сообщается, что от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Главной целью учений в белорусском Минобороны назвали повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Россияне и белорусы планируют отработать:

  • ведение воздушной разведки;
  • совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;
  • авиационную поддержку группировок войск;
  • высадку тактического воздушного десанта;
  • доставку грузов и эвакуацию раненых.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что для проведения учений задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.

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Темы: БеларусьавиаРосcияграница
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