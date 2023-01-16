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В Днепре до сих пор разбирают завалы – Зеленский обещает наказание всем виновным

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 22:33
В Днепре разбирают завалы дома, фото ГСЧС

В городе Днепр продолжается разбор завалов в доме, разрушенном российской ракетой 14 января, погибших уже 40 человек, спасенных – 39, еще 25-х ищут. 

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 16 января, ГСЧС Украины

Прямая речь: "До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов в доме, разрушенном российской ракетой. Я благодарю всех, кто осуществляет эту спасательную операцию! Каждому работнику ГСЧС и полиции, каждому врачу, каждому волонтеру! Всем привлеченным!

По состоянию на это время (22:15) удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них 6 детей. Всего поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на момент удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже по 22 людям. 

Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка. Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар!".

Детали: Президент отметил, что Служба безопасности Украины уже начала устанавливать информацию о тех российских военных, кто подготовил и осуществил этот удар

Зеленский убежден, что каждый виновный будет привлечен к ответственности.

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Прямая речь: "Этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные, – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание.

Это принципиальная задача для Украины и для наших партнеров. Я благодарю каждого, кто поддерживает наше государство на пути к справедливости".

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 21:00 в Днепре травмированы 77 человек (из них 14 детей).

Из 47 пропавших человек 18 человек установлено погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах, 25 человек пока разыскиваются.

Психологи ГСЧС оказали помощь 174 пострадавшим.

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Темы: ЗеленскийДнепрракетный ударвойна
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