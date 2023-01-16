Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ назвала шестерых российских военных, причастных к удару по многоэтажке в Днепре

"Украинская правда"Понедельник, 16 января 2023, 15:55

Служба безопасности Украины опубликовала данные российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Ведомство расследует дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Дословно: "Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года рождения;

ВИДЕО ДНЯ

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар, 03.07.1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения".

Предыстория:

  • Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
  • Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
  • Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых - трое детей.

Темы: ДнепрСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника

Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

На Australian Open запретили флаги РФ после матча россиянки и украинки

обновленоВ Днепре завершили поиск людей под завалами: 44 погибли, еще 20 – пропали без вести

фотоВ СБУ разоблачили любительницу "русского мира"

видеоБои под Соледаром: ВСУ уничтожили 25 "вагнеровцев" в одной траншее

Все новости...
Днепр
В Днепре открыли штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара РФ
В Днепре погибли супруги, которые выехали от обстрелов из Никополя
Под завалами дома в Днепре нашли клетку с шиншиллой
Последние новости
15:37
Рада получила свидетельство о смерти нардепа-предателя Ковалева: отберут мандат
15:27
Топ-генерал США посетил украинских военных, которые начали обучение в Германии
15:22
фотоВ Украину прибыла последняя партия подаренных Норвегией мостов
15:20
"Остался фартук, который он подарил": мать потеряла единственного сына после обстрела в Днепре
15:18
Пригожин "легализовал" название ЧВК Вагнер в России
15:12
В Карпатах ухудшились погодные условия – ГСЧС
15:08
видеоФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии – СБУ
15:03
Оккупанты нашли "виновных" козлов отпущения за провал в Макеевке – разведка 
14:48
В поездах Интерсити до конца года заработает Wi-Fi от Starlink
14:46
Москалькова вдруг заявила, что не говорила с Лубинцем об обмене пленными
Все новости...