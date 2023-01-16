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СБУ назвала шестерых российских военных, причастных к удару по многоэтажке в Днепре

"Украинская правда"Понедельник, 16 января 2023, 14:55
СБУ назвала шестерых российских военных, причастных к удару по многоэтажке в Днепре

Служба безопасности Украины опубликовала данные российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Ведомство расследует дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

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Дословно: "Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

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начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар, 03.07.1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения".

Предыстория:

  • Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
  • Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
  • Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых - трое детей.

Темы: ДнепрСБУ
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