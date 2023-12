Британия предоставила Украине пакет помощи: танки Challenger 2 позволят перейти к изгнанию войск РФ

Решение Великобритании направить Украине танки Challenger 2 является выверенным ответом на растущую агрессию России и неизбирательные бомбардировки.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес во время выступления в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей ее жестокости и гарантировать, что в 2023 году и далее, если это необходимо, Украина сохранит свой импульс, поддерживаемый международным сообществом, которое более чем когда-либо убеждено в том, что незаконное и неспровоцированное вторжение Путина провалится", - сказал Уоллес.

По его словам, международная поддержка Украины не является "нападением на Россию или организованной НАТО агрессией, не говоря уже о войне через посредников".

Уоллес приветствовал решение французского правительства направить в Украину легкие боевые танки AMX 10-RC, а также новый пакет вооружений США, который будет включать около 50 боевых машин Bradley.

По его словам, эти вклады "важны сами по себе", но они также представляют собой часть международных усилий, которые "в совокупности дают эффект увеличения силы".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Британия предоставила Украине пакет помощи, который включает:

