ЕСПЧ подтвердил публичные слушания по решению по делу об оккупации Донбасса
Европейский суд по правам человека официально анонсировал, что 25 января вынесет решение по большому делу об оккупации Донбасса.
Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".
"Европейский суд по правам человека вынесет решение о приемлемости по делу "Украина и Нидерланды против России" (заявления №№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20) на открытом слушании в среду, 25 января 2023 года, в 14.30 в Доме прав человека в Страсбурге", - говорится в сообщении.
В ЕСПЧ пояснили, что дело касается конфликта на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов, который начался в 2014 году, и, в частности, предполагаемой постоянной практики ("административной практики") нарушений Конвенции сепаратистами "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР"), а также сбития рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Заявителями по этому делу выступают Украина и Нидерланды. Российская Федерация является государством-ответчиком.
Признание судом приемлемости дела будет означать, что суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации. Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов.
Подробнее о значении решения читайте в статье Донбасс идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ по оккупации Востока Украины.