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ЕСПЧ подтвердил публичные слушания по решению по делу об оккупации Донбасса

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 18:26

Европейский суд по правам человека официально анонсировал, что 25 января вынесет решение по большому делу об оккупации Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".

"Европейский суд по правам человека вынесет решение о приемлемости по делу "Украина и Нидерланды против России" (заявления №№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20) на открытом слушании в среду, 25 января 2023 года, в 14.30 в Доме прав человека в Страсбурге", - говорится в сообщении.

В ЕСПЧ пояснили, что дело касается конфликта на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов, который начался в 2014 году, и, в частности, предполагаемой постоянной практики ("административной практики") нарушений Конвенции сепаратистами "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР"), а также сбития рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Заявителями по этому делу выступают Украина и Нидерланды. Российская Федерация является государством-ответчиком.

Признание судом приемлемости дела будет означать, что суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации. Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов. 

Подробнее о значении решения читайте в статье Донбасс идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ по оккупации Востока Украины.

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Темы: ЕСПЧДонбассоккупацияРосcия
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