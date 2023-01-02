Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Макеевке: потери россиян все еще считают

РАЗРУШЕНИЯ НА МЕСТЕ ДИСЛОКАЦИИ РОССИЯН В МАКЕЕВКЕ, ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Генеральный штаб сообщил, что 31 декабря украинские защитники уничтожили в районе сосредоточения оккупантов в Макеевке 10 единиц военной техники, а потери личного состава оккупантов все еще уточняются.

Источник: Генштаб

Дословно: "31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники различных типов, потери личного состава оккупантов уточняются".

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Детали: Кроме того, российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области.

В частности, оккупанты собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.

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