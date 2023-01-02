Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Макеевке: потери россиян все еще считают

РАЗРУШЕНИЯ НА МЕСТЕ ДИСЛОКАЦИИ РОССИЯН В МАКЕЕВКЕ, ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Генеральный штаб сообщил, что 31 декабря украинские защитники уничтожили в районе сосредоточения оккупантов в Макеевке 10 единиц военной техники, а потери личного состава оккупантов все еще уточняются.

Источник: Генштаб

Дословно: "31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники различных типов, потери личного состава оккупантов уточняются".

Детали: Кроме того, российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области.

В частности, оккупанты собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.

Предыстория:

Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он также заявил, что подобное может повториться.

Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.

Официально Россия признала, что в Макеевке погибли 63 оккупанта.