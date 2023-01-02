Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Макеевке: потери россиян все еще считают
Генеральный штаб сообщил, что 31 декабря украинские защитники уничтожили в районе сосредоточения оккупантов в Макеевке 10 единиц военной техники, а потери личного состава оккупантов все еще уточняются.
Дословно: "31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники различных типов, потери личного состава оккупантов уточняются".
Детали: Кроме того, российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области.
В частности, оккупанты собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.
Предыстория:
- Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
- Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он также заявил, что подобное может повториться.
- Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.
- Официально Россия признала, что в Макеевке погибли 63 оккупанта.