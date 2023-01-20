В США оценили приблизительные потери России в Украине: "гораздо больше" 100 тысяч

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Россия понесла в войне с Украиной огромные потери, которые он оценил в число, значительно больше 100 тысяч.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции по итогам восьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Последний раз, когда я публично говорил о потерях россиян, я сказал, что они превышают 100 тысяч. Сейчас скажу, что они значительно превышают 100 тысяч. Россияне понесли колоссальные потери среди военных. Речь идет и о регулярной армии, и о наемниках из группы "Вагнера" и других силах, которые воюют на стороне россиян", - отметил Милли.

Заметим, что понятие "потерь", которым оперирует Милли, предусматривает учет не только погибших российских военных, но и раненых и, в некоторых случаях, дезертиров.

Американский генерал также оценил масштабы мобилизации в России, которая была объявлена в сентябре 2022 года. "Россия объявляла мобилизацию. Они призывали 300 тысяч человек. По моему мнению, им удалось призвать где-то 200-250 тысяч. Поэтому они заменяют человеческие потери, но и эти потери огромные", - добавил он.

Глава ОКНШ армии США отметил, что и Украина "также понесла огромные потери", и отказался приводить хотя бы приблизительные оценки.

"Большое количество гражданских было убито в результате действий России - россияне бьют по гражданской инфраструктуре. Также был нанесен значительный экономический ущерб, разрушена энергетическая инфраструктура. Украинские военные тоже понесли значительные потери. Это очень-очень кровавая война, и с обеих сторон есть значительные потери. Именно поэтому я говорю, что рано или поздно это в определенный момент завершится за столом переговоров, чтобы наступило завершение (войны)", - сказал Милли.

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Как сообщалось, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли считает, что военными средствами вытеснить россиян с оккупированных территорий Украины в этом году будет очень трудно.

"Линия фронта идет от Харькова до Херсона и она более-менее статична, за исключением Соледара, Бахмута. Это огромная территория и там остается много российских сил, которые оккупировали Украину", - сказал Милли.