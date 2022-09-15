Пригожин о вербовке заключенных на войну в Украине: Либо зэки, либо ваши дети

Совладелец ЧВК "Вагнер", приближенный к Владимиру Путину российский олигарх Евгений Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласных с такой вербовкой отправить на войну своих детей.

Источник: The Insider со ссылкой на комментарий Пригожина, опубликованный принадлежащей ему компанией "Конкорд" в российской соцсети "ВКонтакте"

Дословно: "Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте.

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Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами".

Детали: По словам олигарха, "группа неизвестных лиц [речь о ЧВК "Вагнер" - The Insider], которых, естественно для нас всех, там нет, прекрасно воюет на бахмутском направлении".

Он заявил, что эти люди якобы "патриоты и не могут допустить позора своей Родины" и "профессионалы высочайшего уровня", а также у них якобы есть отлаженная до мелочей система управления, которой занимаются, "возможно, не самые выдающиеся личности, но и не законченные долбо*бы".

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Пригожин также заявил, что, если бы он был заключенным, он бы "мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой".

Что предшествовало: 14 сентября в сети появилось видео, на котором Пригожин лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

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