Россия может прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что Россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности весной.
Источник: ISW
Детали: Эксперты указывают на то, что, по оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступательной операции весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает оценку ISW о том, что российские войска могут осуществить решающие наступление в ближайшие месяцы.
Анализируя собранные данные, эксперты института заметили, что Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.
23 января председатель российской Думы Вячеслав Володин встретился в Тегеране со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Эбрагимом Райси с целью расширения двустороннего сотрудничества.
Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах на фоне американских санкций, что, по мнению Володина, сблизило две страны.
Кроме того, источники в иранском Корпусе стражей исламской революции также высказали предположение о дальнейшем военном сотрудничестве между Тегераном и Москвой.
В ISW отмечают, что чрезмерная зависимость группы "Вагнера" от вербовки из исправительных колоний, похоже, имеет все большее влияние на боеспособность ЧВК.
Глава независимой российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова заявила 23 января, что из 50 000 заключенных, завербованных "Вагнером", только 10 000 воюют на фронте в Украине из-за высоких показателей потерь, сдачи в плен и дезертирства.
Основные выводы ISW за 23 января:
- По оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступательной операции весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает оценку ISW о том, что российские войска могут предпринять решительные действия в ближайшие месяцы.
- Чрезмерная зависимость группы "Вагнера" от вербовки из исправительных колоний, похоже, оказывает все большее влияние на боевую способность "Вагнера".
- Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, пытаясь заключить взаимовыгодное соглашение об избежании санкций.
- Российские войска продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная.
- Украинские войска нанесли удары по местам сосредоточения российских войск в оккупированной Луганской области.
- Российские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута и на западных окраинах Донецка.
- Российские войска, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области за последние 72 часа.
- Российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений в Запорожской области, несмотря на постоянные заявления одного из российских оккупационных чиновников, который, вероятно, отвлекает внимание россиян от отсутствия обещанного прогресса воинов РФ в Бахмуте.
- Усилия Кремля по повышению профессионализма вооруженных сил России продолжают вызывать критику среди сторонников новых российских параллельных военных структур.
- Российские чиновники и оккупационные власти продолжают прилагать усилия для интеграции оккупированных территорий в российскую социальную, административную и политическую системы, а также подавления инакомыслия на оккупированных территориях.