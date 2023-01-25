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Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 15:19
Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе
Getty Images

Суд в Страсбурге решил, что у него есть юрисдикция по рассмотрению жалоб против России о нарушении прав человека на территориях востока Украины, которые находились под фактическим контролем России.

Об этом объявила президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда.

Судья зачитала краткую версию решения суда по совместной жалобе правительств Украины и Нидерландов против Российской Федерации.

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Россия при рассмотрении дела отрицала возможность рассмотрения дела и объясняла, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты; Украина же настаивала, что речь идет о фактически оккупированной Россией территории (в терминологии ЕСПЧ - территория "под эффективным контролем").

"Суд отклонил возражения России единогласно", - пояснила глава суда.

"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда", поскольку "территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской Федерации", подчеркнула судья.

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Таким образом, Суд перешел к рассмотрению дела по существу по большинству позиций жалобы. Детальный анализ читайте на сайте "Европейской правды" в ближайшее время.

На слушаниях в ЕСПЧ в рамках дела "Украина и Нидерланды против России" украинская сторона доказывает, что оккупация Донбасса началась в апреле 2014 года.

Подробнее о значении решения читайте в статье: Донбасс идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ по оккупации Востока Украины.

Темы: ЕСПЧДонбассРосcияоккупация
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