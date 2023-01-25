Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 16:19
Getty Images

Суд в Страсбурге решил, что у него есть юрисдикция по рассмотрению жалоб против России о нарушении прав человека на территориях востока Украины, которые находились под фактическим контролем России.

Об этом объявила президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда.

Судья зачитала краткую версию решения суда по совместной жалобе правительств Украины и Нидерландов против Российской Федерации.

Россия при рассмотрении дела отрицала возможность рассмотрения дела и объясняла, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты; Украина же настаивала, что речь идет о фактически оккупированной Россией территории (в терминологии ЕСПЧ - территория "под эффективным контролем").

"Суд отклонил возражения России единогласно", - пояснила глава суда.

"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда", поскольку "территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской Федерации", подчеркнула судья.

Таким образом, Суд перешел к рассмотрению дела по существу по большинству позиций жалобы. Детальный анализ читайте на сайте "Европейской правды" в ближайшее время.

ВИДЕО ДНЯ

На слушаниях в ЕСПЧ в рамках дела "Украина и Нидерланды против России" украинская сторона доказывает, что оккупация Донбасса началась в апреле 2014 года.

Подробнее о значении решения читайте в статье: Донбасс идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ по оккупации Востока Украины.

Темы: ЕСПЧДонбассРосcияоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" — пресс-секретарь

фото, відеоЛидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП

Польша планирует передать Украине еще 60 своих танков, кроме Leopard 2

Путин готовит новое наступление в Украине в феврале или марте – Вloomberg

видеоМинобороны Британии объяснило, как танки помогут Украине, и показало, на что они способны

Япония вводит новые санкции против России

Все новости...
ЕСПЧ
ЕСПЧ 25 января объявит решение по делу об оккупации Донбасса
ЕСПЧ подтвердил публичные слушания по решению по делу об оккупации Донбасса
ЕСПЧ промежуточным решением обязал Россию уважать права пленных украинских военных
Последние новости
11:07
Самый богатый миллиардер Азии за два дня потерял 45 миллиардов долларов: причины
11:01
Украинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder
10:51
Цены на нефть растут благодаря росту экономики США и надежде на восстановление спроса Китая
10:47
Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" — пресс-секретарь
10:25
видеоНекоторые нардепы ОПЗЖ сбежали из Украины в Дубай – расследование УП
10:24
фото, відеоЛидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
10:20
Польша планирует передать Украине еще 60 своих танков, кроме Leopard 2
10:18
Путин готовит новое наступление в Украине в феврале или марте – Вloomberg
09:59
Япония и Нидерланды присоединятся к США в технологических ограничениях против Китая – СМИ
09:52
9 дней комы и недели в реанимации: спасли жизнь подростка, которого достали из-под завалов в Харьковской области
Все новости...