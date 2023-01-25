В Британии изменят санкционные правила после того, как они позволили Пригожину судиться с журналистом

Министерство финансов Великобритании рассматривает возможность внесения изменений в санкционные положения, которые позволили руководителю российской частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину несмотря на санкции подать в суд на британского журналиста-расследователя Эллиота Хиггинса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале BBC.

Согласно британскому законодательству о санкциях, подсанкционные лица могут удовлетворять свои "базовые потребности", в частности возможность подать заявку на получение лицензии для оплаты юридических услуг.

Реклама:

Такие решения принимаются Управлением по имплементации финансовых санкций министерства финансов Британии. Этим путем и воспользовался Пригожин, чтобы заручиться помощью лондонской юридической фирмы Discreet Law.

Несколько дней назад расследовательский проект OpenDemocracy сообщил, что за счет упомянутой "лазейки" Пригожин в конце 2021 года смог подать в суд на Хиггинса, который был соавтором ряда расследовательских материалов о деятельности ЧВК "Вагнера". Он, в частности, одним из первых указал на связь Пригожина с наемниками.

Разрешение на пользование юридическими услугами Пригожина предоставило тогдашнее министерство финансов Британии, которое возглавлял нынешний премьер Риши Сунак. Дело по иску Пригожина было закрыто, когда он публично признал свою причастность к ЧВК "Вагнера".

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на это, Хиггинс утверждал, что судебное дело Пригожина было направлено на давление на него, кроме того, он был вынужден потратить 70 тысяч фунтов стерлингов судебных расходов.

Представитель министерства финансов Британии Джеймс Картлидж заявил в среду в парламенте, что упомянутые исключения из санкций были "давними", а правительство "сейчас рассматривает вопрос о том, является ли этот подход правильным и можно ли внести изменения".

Он также заявил, что эти заявки рассматриваются работниками ведомства, которые не имеют никакого отношения к политике и к руководителю Минфина.

Напомним, Евгений Пригожин - российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальное прозвище "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК "Вагнера", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.