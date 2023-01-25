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Залужный прокомментировал скандал в Минобороны и вступился за Резникова

Евгений КизиловСреда, 25 января 2023, 20:34
Залужный прокомментировал скандал в Минобороны и вступился за Резникова
валерий залужный, Getty Images

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны и посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя, так как это вредит делу и противоречит принципам НАТО.

Источник: Залужный в Facebook

Детали: Он отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой, особенно в условиях войны.

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По словам Залужного, с началом полномасштабного вторжения России потребности украинской армии стремительно выросли, но, несмотря на это, военные обеспечены амуницией, формой и питанием, надлежащего качества и в достаточном количестве.

Главнокомандующий подчеркнул, что в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.

Прямая речь: "Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил".

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Темы: ЗалужныйРезниковМинобороныскандал
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