Залужный прокомментировал скандал в Минобороны и вступился за Резникова
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны и посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя, так как это вредит делу и противоречит принципам НАТО.
Источник: Залужный в Facebook
Детали: Он отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой, особенно в условиях войны.
По словам Залужного, с началом полномасштабного вторжения России потребности украинской армии стремительно выросли, но, несмотря на это, военные обеспечены амуницией, формой и питанием, надлежащего качества и в достаточном количестве.
Главнокомандующий подчеркнул, что в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.
Прямая речь: "Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил".
Предыстория:
- ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Государственное бюро расследований в середине января сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных, а Национальное антикоррупционное бюро заявило, что начало расследование о продовольствии еще до огласки в СМИ.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- 24 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции потребовало от министра обороны Алексея Резникова провести служебное расследование в отношении руководителя департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, на которого НАПК уже составило административный протокол.