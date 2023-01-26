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Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 02:58
Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛОГО ДОМА

Компания Meta в ближайшие недели восстановит профили бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram.

Источник: заявление президента Meta по глобальным вопросам Ника Клегга

Прямая речь: "Как и любой другой пользователь Facebook или Instagram, Трамп подпадает под действие стандартов нашего сообщества.

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В случае, если Трамп продолжит публиковать контент, который нарушает правила, он будет удален, а его аккаунт будет отстранен на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от тяжести нарушения".

Детали: Страницы Трампа удалили с Meta-платформ после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, во время которых он публиковал необоснованные заявления о том, что президентские выборы были сфальсифицированы, а также восхвалял жестокие методы протестующих.

Клегг заявил, что блокировка профилей Трампа была "чрезвычайным решением, принятым при чрезвычайных обстоятельствах", и что компания Meta взвесила, "остаются ли такие чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают дальнейшую блокировку".

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По словам Клегга, компания решила, что ее платформы должны быть доступны для "открытых, публичных и демократических дебатов" и что пользователи "должны иметь возможность услышать бывшего президента США, который снова объявил о своей кандидатуре на эту должность".

"Общественность должна иметь возможность услышать, что говорят её политики – хорошее, плохое и уродливое – чтобы сделать осознанный выбор у избирательной урны", – подчеркнул президент Meta.

Клегг сообщил, что в ближайшие недели компания разблокирует профили Трампа в Facebook и Instagram, установив "новые предохранители, чтобы предотвратить повторные правонарушения".

Что этому предшествовало: После опроса Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter.

Темы: ТрампСША
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