Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество погибших от удара по дому в Днепре возросло до 45, поиски длились 69 часов

Александр Шумилин, Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 17:00
Фото: Резниченка

По уточненной информации в Днепре в результаты попадания российской ракеты в жилой дом 14 января погибли 45 человек, из них 6 детей.

Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "Цветы в память о невинных жизнях, которые забрали россияне, принесли к разбитому дому вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и руководителем Днепра.

По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6-ро детей".

Обновление: В 19:20 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что поисково-спасательные работы в Днепре после ракетного удара 14.01.2023 завершены в 13:00, поиски длились 69 часов.

Удалось спасти 39 человек (из них 6 детей), 79 ранены (из них 16 детей), в больницах сейчас находятся 28 пострадавших (10 в тяжелом состоянии). Погибли 45 человек (из них 6 детей, самому младшему ребенку было 11 месяцев).

236 квартир разрушены, более 400 человек остались без жилья. Город и область обустроили места для их временного размещения.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее во вторник ГСЧС сообщила, что в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января - 20 человек пропали без вести. Тогда подтвердили гибель 44 человек.

Предыстория:

Темы: ДнепрРосcиявойнаракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоУдар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы

Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский

фото, дополненоПадение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

фотоПограничники пресекли попытку прорыва россиян к Бахмуту

Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда участвовали представители "многих стран Европы"

Все новости...
Днепр
Зеленскому доложили: Удар по дому в Днепре нанесен российской ракетой Х-22
"Живых не находили": людей под завалами дома в Днепре разыскивали собаки-"универсалы"
В Днепре завершили поиск людей под завалами: 44 погибли, еще 20 – пропали без вести
Последние новости
17:20
Вучич: Крым и Донбасс - это Украина, мы не можем поддержать вторжение РФ
17:15
Кабмин создал рабочую группу для расследования авиакатастрофы в Броварах
17:10
И.о. главы МВД о катастрофе в Броварах: Будем работать день и ночь, чтобы найти ответ
16:57
В Европарламенте призвали расследовать обвинения против комиссара Вархеи, тормозившего путь Украины в ЕС
16:56
Ежедневный доход Twitter упал на 40%, 500 крупнейших рекламодателей ушли – СМИ
16:43
Сколько стоит Monobank, какие планы на Польшу и как клиенты привыкают к "соседям-пид**асам" - интервью с Гороховским
16:40
фотоУдар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы
16:35
"Нафтогаз" заранее начинает подготовку к зиме 2023-2024 гг.
16:32
Ожоги, сотрясения и травмы: в каком состоянии пострадавшие в результате авиакатастрофы в Броварах
16:28
Экономика Британии потеряла 330 тысяч работников из-за Brexit – исследование
Все новости...