Количество погибших от удара по дому в Днепре возросло до 45, поиски длились 69 часов
По уточненной информации в Днепре в результаты попадания российской ракеты в жилой дом 14 января погибли 45 человек, из них 6 детей.
Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь: "Цветы в память о невинных жизнях, которые забрали россияне, принесли к разбитому дому вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и руководителем Днепра.
По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6-ро детей".
Обновление: В 19:20 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что поисково-спасательные работы в Днепре после ракетного удара 14.01.2023 завершены в 13:00, поиски длились 69 часов.
Удалось спасти 39 человек (из них 6 детей), 79 ранены (из них 16 детей), в больницах сейчас находятся 28 пострадавших (10 в тяжелом состоянии). Погибли 45 человек (из них 6 детей, самому младшему ребенку было 11 месяцев).
236 квартир разрушены, более 400 человек остались без жилья. Город и область обустроили места для их временного размещения.
Предыстория:
- Ранее во вторник ГСЧС сообщила, что в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января - 20 человек пропали без вести. Тогда подтвердили гибель 44 человек.
Предыстория:
- 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает наказание всем виновным.