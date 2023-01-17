Количество погибших от удара по дому в Днепре возросло до 45, поиски длились 69 часов

По уточненной информации в Днепре в результаты попадания российской ракеты в жилой дом 14 января погибли 45 человек, из них 6 детей.

Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "Цветы в память о невинных жизнях, которые забрали россияне, принесли к разбитому дому вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и руководителем Днепра.

По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6-ро детей".

Обновление: В 19:20 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что поисково-спасательные работы в Днепре после ракетного удара 14.01.2023 завершены в 13:00, поиски длились 69 часов.

Удалось спасти 39 человек (из них 6 детей), 79 ранены (из них 16 детей), в больницах сейчас находятся 28 пострадавших (10 в тяжелом состоянии). Погибли 45 человек (из них 6 детей, самому младшему ребенку было 11 месяцев).

236 квартир разрушены, более 400 человек остались без жилья. Город и область обустроили места для их временного размещения.

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Предыстория:

Ранее во вторник ГСЧС сообщила, что в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января - 20 человек пропали без вести. Тогда подтвердили гибель 44 человек.

Предыстория: