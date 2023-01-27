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Силы обороны поразили 9 районов сосредоточения и 4 пункта управления врага – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 27 января 2023, 07:18
фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки, а также нанесли удары по 9 районам сосредоточения, 4 пунктам управления врага и другим важным объектам оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них - с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты.

Осуществил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как отмечают в штабе, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.

Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Верхнекамьянское, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной, наступательных группировок противника не обнаружено. Однако продолжаются совместные учения, под видом которых Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Беларуси.

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Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи и Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка, Павловка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелечья, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял Двуречное, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестовое и Лозовую на Харьковщине; Стельмаховку Луганской области, а также Ивановку в Донецкой области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали районы Макеевки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области, а также Ямполовка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Белогоровка, Раздоловка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Угледар, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь на Доннечине, а также Полтавка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон.

Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, было сбито 3 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, склад боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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