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"Батальон Дубай". Кто прячется в Персидском заливе

Михаил ТкачПятница, 27 января 2023, 09:00
коллаж: Андрей Калистратенко

Дубай. Заможні українські громадяни, політики та мільярдери, а разом із ними й великі українські гроші, з початком повномасштабного вторгнення Росії перемістилися до ОАЕ. 

Через велику відстань від України тут не побачиш українських номерних знаків на авто. Тому шукати українських мільйонерів та мільярдерів потрібно в інший, не менш класичний спосіб – у найдорожчих готелях, ресторанах та бутіках. 

За інформацією співрозмовників УП серед політиків та бізнесменів, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

Тут полюбляє відпочивати з родиною Юлія Тимошенко, постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський, наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова бізнесмен Вілен Шатворян і навіть телеведучий Савік Шустер багато часу проводить саме на березі Перської затоки. 

У Дубаї українські ВІПи почуваються захищено, бо в ЄС діє фінансовий моніторинг, а під пальмами ОАЕ ніхто не запитує, звідки гроші. 

Більше – в репортажі "Української правди".

Михайло Ткач, УП

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Михайло Ткач, журналіст УП
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Темы: войнабеженцыолигархиполитическая система
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