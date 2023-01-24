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Глава Минюста на фоне последних скандалов напомнил, что в СИЗО уже готовы комфортные камеры

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 12:48
Фото из Facebook Малюськи

Глава Министерства юстиции Денис Малюська на фоне последних коррупционных скандалов и анонсированных властями "посадок" напомнил, что в СИЗО можно сидеть в комфортной камере, но за деньги, также есть "подарочные сертификаты" для друзей.

Источник: министр юстиции в Facebook

Прямая речь Малюськи: "Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом".

Дьетали: Министр юстиции опубликовал совместное фото со спикером ВР Русланом Стефанчуком с обновленной платной камеры СИЗО.

Он напомнил, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции. А также что в продаже есть "подарочные сертификаты" на улучшенные камеры.

Согласно данным онлайн дома юстиции, пребывание в Киевском СИЗО обойдется в 2 000 гривен в сутки. Но в то же время есть система лояльности для тех, кто покупает услугу длительного пребывания – 8 000 грн. за неделю и 12 000 грн. за месяц.

Пребывание в следственных изоляторах в других областях стоит дешевле: от 290 гривен в сутки (в ГП "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№ 12)) до 1 000 гривен в сутки (в ГП "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" и "Харьковский следственный изолятор").

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Темы: СИЗОкоррупцияскандалМалюська
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