Глава Минюста на фоне последних скандалов напомнил, что в СИЗО уже готовы комфортные камеры
Глава Министерства юстиции Денис Малюська на фоне последних коррупционных скандалов и анонсированных властями "посадок" напомнил, что в СИЗО можно сидеть в комфортной камере, но за деньги, также есть "подарочные сертификаты" для друзей.
Источник: министр юстиции в Facebook
Прямая речь Малюськи: "Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом".
Дьетали: Министр юстиции опубликовал совместное фото со спикером ВР Русланом Стефанчуком с обновленной платной камеры СИЗО.
Он напомнил, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции. А также что в продаже есть "подарочные сертификаты" на улучшенные камеры.
Согласно данным онлайн дома юстиции, пребывание в Киевском СИЗО обойдется в 2 000 гривен в сутки. Но в то же время есть система лояльности для тех, кто покупает услугу длительного пребывания – 8 000 грн. за неделю и 12 000 грн. за месяц.
Пребывание в следственных изоляторах в других областях стоит дешевле: от 290 гривен в сутки (в ГП "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№ 12)) до 1 000 гривен в сутки (в ГП "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" и "Харьковский следственный изолятор").
Предыстория:
- Только за последние месяцы в Украине было несколько коррупционных скандалов, связанных с чиновниками и депутатами разных уровней.
- В частности глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко является фигурантом уголовного производства открытого после расследования УП и "Схем" о его близкой подруге, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.
- 21 января НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Позже сотрудники НАБУ и САП обнародовали детали задержания Лозинского. 22 января Кабмин уволил его с должности.
- Президент Владимир Зеленский назвал увольнение замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости, и пообещал "мощные необходимые шаги".
- В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.
- Позже Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.
- Заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью миллионы гривен, оформив его на другое лицо.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.