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Москалькова вдруг заявила, что не говорила с Лубинцем об обмене пленными

Ирина БалачукВторник, 17 января 2023, 14:46
Татьяна Москалькова. Фото из Telegram

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским коллегой Дмтрием Лубинцем обмен пленными и что эти вопросы – компетенция Минобороны.

Источник: Москалькова в Telegram

Прямая речь Москальковой: "Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской – 200.

В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России".

Детали: Она отметила, что считает такой "неравноценный обмен" несправедливым.

Москалькова также добавила, что вопрос о репатриации раненых военнослужащих "имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, заложенные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года".

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Темы: омбудсменправа человекаобменпленные
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