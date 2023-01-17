Москалькова вдруг заявила, что не говорила с Лубинцем об обмене пленными
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским коллегой Дмтрием Лубинцем обмен пленными и что эти вопросы – компетенция Минобороны.
Источник: Москалькова в Telegram
Прямая речь Москальковой: "Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской – 200.
В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России".
Детали: Она отметила, что считает такой "неравноценный обмен" несправедливым.
Москалькова также добавила, что вопрос о репатриации раненых военнослужащих "имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, заложенные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года".
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Предыстория:
- После встречи Лубинца и Москальковой в Анкаре омбудсмен Турции Сереф Малкок рассказал, что Украина и Россия работают над большим обменом, в котором в целом может принять участие 1000 человек.
- По словам турецкого уполномоченного по правам человека, на встрече, на которой он присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек, а Москалькова передала Лубинцу список из 200 человек. Малкок уточнил, что это список раненых, пленных. Он добавил, что на встрече стороны обсуждали и другие вопросы, которые, в частности, касаются детей и женщин.