Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пригожин пригласил Гиркина в ЧВК "Вагнер", тот выдвинул условие

Станислав ПогориловЧетверг, 26 января 2023, 12:58
Пригожин пригласил Гиркина в ЧВК Вагнер, тот выдвинул условие
ИГОРЬ ГИРКИН (СТРЕЛКОВ), GETTY IMAGES

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил экс-главаря донецких боевиков, так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) присоединиться к его войску в Украине. В ответ Стрелков предложил обсудить предложение. 

Источник: пресс-служба Пригожина, "РБК"

Прямая речь Пригожина: "Я как старший начальник ЧВК "Вагнер" приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт".

Реклама:

Детали: Пригожин говорит, что решил принять Гиркина в ЧВК несмотря на "крайне негативное отношение" к нему.

"Предлагаю ему (Гиркину - ред.) прибыть на территорию "ЛНР" для назначения на руководящую должность, в соответствии с его компетенцией, в одно из штурмовых подразделений", - сообщил Пригожин.

В то же время он предупредил, что высокую должность Гиркину не предложат, потому что для этого якобы "необходимо показать свои возможности". "Пора переходить от слов к делу", - заявил Пригожин.

ВИДЕО ДНЯ

В ответ на предложение Гиркин сообщил, что мог бы обсудить предложение с его сотрудниками, не выезжая в Луганск.

При этом, говорит он, до проведения таких переговоров он не знает что ответить.

Прямая речь Стрелкова: "В любом случае я готов рассмотреть это предложение - не согласиться, а рассмотреть - если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит".

Узнать больше: "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"

Что предшествовало:

  • 15 октября 2022 года жена Гиркина Мирослава Регинская опубликовала их совместное фото, где экс-главарь боевиков одет в военную форму. Так она намекнула, что он пошел воевать против Украины.
  • Украинские патриоты и активисты пообещали 50 тысяч долларов за взятие Гиркина в плен.
  • Главное управление разведки также гарантировало вознаграждение за пленного боевика, но сумму предложила вдвое большую - 100 тысяч долларов.
  • Позже сам Гиркин рассказал, что не смог повоевать против Украины и вернулся в Москву.

Темы: ПригожинГиркинВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Пригожин
В сеть выложили видеообращение Пригожина к "любителям обсудить его ликвидацию"
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: