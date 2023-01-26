Пригожин пригласил Гиркина в ЧВК "Вагнер", тот выдвинул условие

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил экс-главаря донецких боевиков, так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) присоединиться к его войску в Украине. В ответ Стрелков предложил обсудить предложение.

Источник: пресс-служба Пригожина, "РБК"

Прямая речь Пригожина: "Я как старший начальник ЧВК "Вагнер" приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт".

Детали: Пригожин говорит, что решил принять Гиркина в ЧВК несмотря на "крайне негативное отношение" к нему.

"Предлагаю ему (Гиркину - ред.) прибыть на территорию "ЛНР" для назначения на руководящую должность, в соответствии с его компетенцией, в одно из штурмовых подразделений", - сообщил Пригожин.

В то же время он предупредил, что высокую должность Гиркину не предложат, потому что для этого якобы "необходимо показать свои возможности". "Пора переходить от слов к делу", - заявил Пригожин.

В ответ на предложение Гиркин сообщил, что мог бы обсудить предложение с его сотрудниками, не выезжая в Луганск.

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При этом, говорит он, до проведения таких переговоров он не знает что ответить.

Прямая речь Стрелкова: "В любом случае я готов рассмотреть это предложение - не согласиться, а рассмотреть - если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит".

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