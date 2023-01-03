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Россияне ударили по Краматорску: есть раненый

Ирина БалачукВторник, 3 января 2023, 14:14
Россияне ударили по Краматорску: есть раненый
Последствия удара россиян по Краматорску 3 января. Фото из Facebook Александра Гончаренко

Днем 3 января российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области, один человек получил ранения.

Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram 

Прямая речь мэра: "Краматорск под ударом. Находитесь в укрытиях".

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Детали: Позже Гончаренко добавил, что в результате обстрела есть раненый.

Тимошенко уточнил, что в результате ракетного удара по Краматорску пострадал работник бригады по ремонту электросетей, которая работала на месте.

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Темы: Краматорсквойна
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