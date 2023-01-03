Россияне ударили по Краматорску: есть раненый
Вторник, 3 января 2023, 14:14
Днем 3 января российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области, один человек получил ранения.
Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь мэра: "Краматорск под ударом. Находитесь в укрытиях".
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Детали: Позже Гончаренко добавил, что в результате обстрела есть раненый.
Тимошенко уточнил, что в результате ракетного удара по Краматорску пострадал работник бригады по ремонту электросетей, которая работала на месте.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские оккупанты атаковали город Краматорск Донецкой области поздно вечером 2 января.