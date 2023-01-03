Reuters: Россияне ищут виновных и требуют наказания за Макеевку

Россияне требуют наказать командиров, которые позволили гибель российских солдат в Макеевке в новогоднюю ночь.

Источник: Reuters

Детали: Российские военные блогеры, на которых ссылается Reuters, утверждают, что инцидент в Макеевке стал результатом хранения боеприпасов в одном здании с казармой, несмотря на то, что командиры знали, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет.

Reuters называет инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войне России против Украины.

Агентство также отмечает, что "ярость в России распространилась на законодателей". В частности, лидер российской партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов потребовал уголовной ответственности для должностных лиц, которые "допустили концентрацию военнослужащих в незащищенном здании", и "всех высших органов власти, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности". Сенатор Григорий Карасин заявил, что нужен "внутренний анализ" после этого события.

Предыстория:

СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он добавил, что подобное может повториться.

Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.