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Reuters: Россияне ищут виновных и требуют наказания за Макеевку

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 января 2023, 19:29
РОССИЙСКИЕ МЧС РАЗБИРАЮТ ЗАВАЛЫ РАЗРУШЕННОГО ЗДАНИЯ ПТУ-19 В МАКЕЕВКЕ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Россияне требуют наказать командиров, которые позволили гибель российских солдат в Макеевке в новогоднюю ночь.

Источник: Reuters 

Детали: Российские военные блогеры, на которых ссылается Reuters, утверждают, что инцидент в Макеевке стал результатом хранения боеприпасов в одном здании с казармой, несмотря на то, что командиры знали, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет.

Reuters называет инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войне России против Украины. 

Агентство также отмечает, что "ярость в России распространилась на законодателей". В частности, лидер российской партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов потребовал уголовной ответственности для должностных лиц, которые "допустили концентрацию военнослужащих в незащищенном здании", и "всех высших органов власти, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности". Сенатор Григорий Карасин заявил, что нужен "внутренний анализ" после этого события.

 
 

Предыстория: 

  • СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
  • Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
  • Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он добавил, что подобное может повториться.
  • Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.

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Темы: войнаРосcияСМИДонецкая область
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