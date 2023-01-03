Reuters: Россияне ищут виновных и требуют наказания за Макеевку

Россияне требуют наказать командиров, которые позволили гибель российских солдат в Макеевке в новогоднюю ночь.

Источник: Reuters

Детали: Российские военные блогеры, на которых ссылается Reuters, утверждают, что инцидент в Макеевке стал результатом хранения боеприпасов в одном здании с казармой, несмотря на то, что командиры знали, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет.

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Reuters называет инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войне России против Украины.

Агентство также отмечает, что "ярость в России распространилась на законодателей". В частности, лидер российской партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов потребовал уголовной ответственности для должностных лиц, которые "допустили концентрацию военнослужащих в незащищенном здании", и "всех высших органов власти, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности". Сенатор Григорий Карасин заявил, что нужен "внутренний анализ" после этого события.

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