Reuters: Россияне ищут виновных и требуют наказания за Макеевку
Россияне требуют наказать командиров, которые позволили гибель российских солдат в Макеевке в новогоднюю ночь.
Источник: Reuters
Детали: Российские военные блогеры, на которых ссылается Reuters, утверждают, что инцидент в Макеевке стал результатом хранения боеприпасов в одном здании с казармой, несмотря на то, что командиры знали, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет.
Reuters называет инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войне России против Украины.
Агентство также отмечает, что "ярость в России распространилась на законодателей". В частности, лидер российской партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов потребовал уголовной ответственности для должностных лиц, которые "допустили концентрацию военнослужащих в незащищенном здании", и "всех высших органов власти, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности". Сенатор Григорий Карасин заявил, что нужен "внутренний анализ" после этого события.
Предыстория:
- СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
- Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
- Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он добавил, что подобное может повториться.
- Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.