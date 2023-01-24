Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во вторник Кабмин планирует уволить 5 глав ОГА

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 10:40
Во вторник Кабмин планирует уволить 5 глав ОГА
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, ФОТО GETTY IMAGES

На заседании 24 января Кабинет министров рассмотрит увольнение 5 глав областных государственных администраций.

Источник: перечень кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, имеющийся в распоряжении УП

Детали: Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.

Реклама:

По данным УП, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по соглашению сторон.

 

Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности - фигуранта продовольственного скандала в Минобороны - Вячеслава Шаповалова, который подал в отставку.

Что предшествовало: Накануне источники УП сообщили, что Тимошенко написал заявление на увольнение. По словам собеседников издания, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, собеседники УП отмечали, что в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Указ об увольнении Тимошенко появился утром 24 января.

Напомним: Валентин Резниченко является фигурантом уголовного производства открытого после расследования УП и "Схем" о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Знать больше: Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала богатейшей во время войны

Темы: Кабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кабинет министров
Правительство расширило круг людей, которые могут иммигрировать в Украину
Правительство ввело электронный документооборот для прохождения военными ВВК – Маляр
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: