Во вторник Кабмин планирует уволить 5 глав ОГА

На заседании 24 января Кабинет министров рассмотрит увольнение 5 глав областных государственных администраций.

Источник: перечень кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, имеющийся в распоряжении УП

Детали: Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.

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По данным УП, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по соглашению сторон.

Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности - фигуранта продовольственного скандала в Минобороны - Вячеслава Шаповалова, который подал в отставку.

Что предшествовало: Накануне источники УП сообщили, что Тимошенко написал заявление на увольнение. По словам собеседников издания, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, собеседники УП отмечали, что в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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Указ об увольнении Тимошенко появился утром 24 января.

Напомним: Валентин Резниченко является фигурантом уголовного производства открытого после расследования УП и "Схем" о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

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