Послы G7 напомнили Украине о важности принятия антикоррупционной программы

Послы стран Группы семи напомнили Украине о необходимости принять государственную антикоррупционную программу.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление они опубликовали в совместном Twitter.

"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, вызывающей доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к ее европейскому будущему", - отметили они.

G7 Ambassadors believe it is crucial for 🇺🇦 to further strengthen the anti-corruption institutions by adopting and implementing a credible state anti-corruption programme. This would reinforce 🇺🇦 's resilience in a time of war and be another step towards to its European future.