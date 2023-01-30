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Послы G7 напомнили Украине о важности принятия антикоррупционной программы

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 23:07

Послы стран Группы семи напомнили Украине о необходимости принять государственную антикоррупционную программу. 

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление они опубликовали в совместном Twitter.

"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, вызывающей доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к ее европейскому будущему", - отметили они.

Напомним, в Нацагентстве по предотвращению и противодействию коррупции (НАПК) пожаловались послам "Семерки" на сопротивление утверждению проекту Государственной антикоррупционной программы (ГАП) на 2023 - 2025 годы со стороны "органов, относящихся к наиболее коррумпированным сферам".

В начале января представительство ЕС призвало Украину как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке Евросоюза. Посол ЕС Матти Маасикас отметил, что принятие государственной антикоррупционной программы было бы "замечательным результатом, который можно будет представить во время Саммита Украина - ЕС", который запланирован 3 февраля. 

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Темы: G7коррупция
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