Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы G7 напомнили Украине о важности принятия антикоррупционной программы

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 22:07

Послы стран Группы семи напомнили Украине о необходимости принять государственную антикоррупционную программу. 

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление они опубликовали в совместном Twitter.

"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, вызывающей доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к ее европейскому будущему", - отметили они.

Реклама:

Напомним, в Нацагентстве по предотвращению и противодействию коррупции (НАПК) пожаловались послам "Семерки" на сопротивление утверждению проекту Государственной антикоррупционной программы (ГАП) на 2023 - 2025 годы со стороны "органов, относящихся к наиболее коррумпированным сферам".

ВИДЕО ДНЯ

В начале января представительство ЕС призвало Украину как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке Евросоюза. Посол ЕС Матти Маасикас отметил, что принятие государственной антикоррупционной программы было бы "замечательным результатом, который можно будет представить во время Саммита Украина - ЕС", который запланирован 3 февраля. 

Темы: G7коррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
G7
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: