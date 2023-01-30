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Посли G7 нагадали Україні про важливість схвалення антикорупційної програми

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 23:07

Посли країн Групи семи нагадали Україні про необхідність схвалити державну антикорупційну програму. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву вони опублікували у спільному Twitter.

"Посли G7 вважають, що для України вкрай важливе подальше зміцнення антикорупційних інституцій шляхом затвердження та впровадження державної антикорупційної програми, що викликає довіру. Це зміцнить стійкість України під час війни та стане ще одним кроком до її європейського майбутнього", - зазначають посли.

Нагадаємо, у Нацагентстві з запобігання і протидії корупції (НАЗК) поскаржилися послам "Сімки" на спротив затвердженню проєкту Державної антикорупційної програми (ДАП) на 2023 – 2025 роки з боку "органів, що належать до найбільш корумпованих сфер".

На початку січня представництво ЄС закликало Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки Євросоюзу. Посол ЄС Матті Маасікас зазначив, що схвалення державної антикорупційної програми було б "чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна - ЄС", що запланований 3 лютого. 

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Теми: G7корупція
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