Посли G7 нагадали Україні про важливість схвалення антикорупційної програми

Посли країн Групи семи нагадали Україні про необхідність схвалити державну антикорупційну програму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву вони опублікували у спільному Twitter.

"Посли G7 вважають, що для України вкрай важливе подальше зміцнення антикорупційних інституцій шляхом затвердження та впровадження державної антикорупційної програми, що викликає довіру. Це зміцнить стійкість України під час війни та стане ще одним кроком до її європейського майбутнього", - зазначають посли.

G7 Ambassadors believe it is crucial for 🇺🇦 to further strengthen the anti-corruption institutions by adopting and implementing a credible state anti-corruption programme. This would reinforce 🇺🇦 's resilience in a time of war and be another step towards to its European future. January 30, 2023

Нагадаємо, у Нацагентстві з запобігання і протидії корупції (НАЗК) поскаржилися послам "Сімки" на спротив затвердженню проєкту Державної антикорупційної програми (ДАП) на 2023 – 2025 роки з боку "органів, що належать до найбільш корумпованих сфер".

На початку січня представництво ЄС закликало Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки Євросоюзу. Посол ЄС Матті Маасікас зазначив, що схвалення державної антикорупційної програми було б "чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна - ЄС", що запланований 3 лютого.