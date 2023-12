Посли G7 нагадали Україні про важливість схвалення антикорупційної програми

Посли країн Групи семи нагадали Україні про необхідність схвалити державну антикорупційну програму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву вони опублікували у спільному Twitter.

"Посли G7 вважають, що для України вкрай важливе подальше зміцнення антикорупційних інституцій шляхом затвердження та впровадження державної антикорупційної програми, що викликає довіру. Це зміцнить стійкість України під час війни та стане ще одним кроком до її європейського майбутнього", - зазначають посли.

Реклама:

G7 Ambassadors believe it is crucial for 🇺🇦 to further strengthen the anti-corruption institutions by adopting and implementing a credible state anti-corruption programme. This would reinforce 🇺🇦 's resilience in a time of war and be another step towards to its European future.