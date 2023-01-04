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Минобороны РФ: Число погибших в Макеевке возросло до 89, среди них – подполковник

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 00:54
Руины на месте дислокации российских военных в Макеевке, фото: Риа Новости

Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89.

Источник: заявление первого заместителя начальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, которое цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: По новым данным российского министерства, в Макеевке ликвидировано 89 оккупантов. Ранее оборонное ведомство РФ сообщало о гибели 63 мобилизованных военнослужащих.

Севрюков сообщил, что в результате украинского удара по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.

По версии российского министерства, причиной массовой гибели военных стало использование личным составом мобильных телефонов.

"Этот фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", – заявил Севрюков.

Кроме того, Севрюков заявил, что российские военные уничтожили пусковую установку "HIMARS", из которой украинские войска нанесли удар по Макеевке, и еще 4 такие же установки уничтожили в районе железнодорожной станции в Дружковке.

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Издание "Слово и дело" посчитало, что по состоянию на середину декабря российские пропагандистские медиа сообщали об уничтожении оккупантами 55 установок "HIMARS". Это при том, что с июня США поставили Украине только 20 таких РСЗО.

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Темы: Макеевкаоккупациявойна
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