Минобороны РФ: Число погибших в Макеевке возросло до 89, среди них – подполковник
Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89.
Источник: заявление первого заместителя начальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, которое цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: По новым данным российского министерства, в Макеевке ликвидировано 89 оккупантов. Ранее оборонное ведомство РФ сообщало о гибели 63 мобилизованных военнослужащих.
Севрюков сообщил, что в результате украинского удара по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.
По версии российского министерства, причиной массовой гибели военных стало использование личным составом мобильных телефонов.
"Этот фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", – заявил Севрюков.
Кроме того, Севрюков заявил, что российские военные уничтожили пусковую установку "HIMARS", из которой украинские войска нанесли удар по Макеевке, и еще 4 такие же установки уничтожили в районе железнодорожной станции в Дружковке.
Издание "Слово и дело" посчитало, что по состоянию на середину декабря российские пропагандистские медиа сообщали об уничтожении оккупантами 55 установок "HIMARS". Это при том, что с июня США поставили Украине только 20 таких РСЗО.
Предыстория:
- Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
- Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
- Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он также заявил, что подобное может повториться.