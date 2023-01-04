Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ

Российские власти до сих пор не составили списки раненых и погибших в результате удара по месту расположения мобилизованных российских военнослужащих в Макеевке Донецкой области. При этом от уцелевших хотят избавиться и даже пытались послать на передовую.

Источник: издание "Важные истории", которое пообщалось с родственниками военных

Детали: Жена одного из мобилизованных из Самарской области россиянина, который получил ранения после удара по Макеевке, рассказала изданию, что не знает, где ее муж.

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"Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне много женщин пишут и звонят – у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает. Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял... Но элементарно хотя бы списки, с*ка, составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале", - пожаловалась она на бездействие российских властей.

Женщина сообщила, что выживших военных хотели отправить "в наступление", однако "те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".

"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие (расследование причин массовой гибели оккупантов – ред.)", – рассказала она.

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О том, что россиян, которые пережили обстрел макеевского профессионально-технического училища №19, "хотят направить на передовую или еще куда-то подальше от глаз" также сообщала в Telegram российская пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, выжило "примерно 216 человек".

Позже пропагандистка написала, что их оставили на месте после того, как "поднялась шумиха".

Еще одна родственница мобилизованного из Самарской области рассказала "Важным историям", что уцелевших оккупантов "хотят списать как ненужных свидетелей".

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать", – сказала она.

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