Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ

Среда, 4 января 2023, 02:25
Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ
РАЗРУШЕНИЯ НА МЕСТЕ ДИСЛОКАЦИИ РОССИЯН В МАКЕЕВКЕ, ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Российские власти до сих пор не составили списки раненых и погибших в результате удара по месту расположения мобилизованных российских военнослужащих в Макеевке Донецкой области. При этом от уцелевших хотят избавиться и даже пытались послать на передовую.

Источник: издание "Важные истории", которое пообщалось с родственниками военных

Детали: Жена одного из мобилизованных из Самарской области россиянина, который получил ранения после удара по Макеевке, рассказала изданию, что не знает, где ее муж.

Реклама:

"Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне много женщин пишут и звонят – у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает. Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял... Но элементарно хотя бы списки, с*ка, составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале", - пожаловалась она на бездействие российских властей.

Женщина сообщила, что выживших военных хотели отправить "в наступление", однако "те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".

"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие (расследование причин массовой гибели оккупантов – ред.)", – рассказала она.

ВИДЕО ДНЯ

О том, что россиян, которые пережили обстрел макеевского профессионально-технического училища №19, "хотят направить на передовую или еще куда-то подальше от глаз" также сообщала в Telegram российская пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, выжило "примерно 216 человек".

Позже пропагандистка написала, что их оставили на месте после того, как "поднялась шумиха".

Еще одна родственница мобилизованного из Самарской области рассказала "Важным историям", что уцелевших оккупантов "хотят списать как ненужных свидетелей".

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать", – сказала она.

Предыстория: 

  • Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
  • Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
  • Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он также заявил, что подобное может повториться.
  • Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89.

Темы: МакеевкаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Макеевка
На днях в Макеевке ВСУ уничтожили склад ракет к "Градам" – Минобороны
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
СМИ показали удар по складу боеприпасов в Макеевке и выяснили его локацию
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: