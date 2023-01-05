Патриарх войны Кирилл вдруг призвал к "рождественскому перемирию"

Глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл, который открыто одобрил войну РФ против Украины, вдруг заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".

Источник: его заявление на сайте РПЦ

Прямая речь: "Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в "междоусобный конфликт", с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

Напомним: Ранее Кирилл заявлял, что оккупанты в Украине защищают Россию, и ими "движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере".

Также Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.

В то же время Вооруженные силы Украины не собираются прекращать огонь для празднования чего-либо до тех пор, пока Россия не выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины.