Патриарх РПЦ Кирилл: молодые россяине "совершают подвиг", убивая украинцев

Предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.

Источник: сайт РПЦ с заявлением Кирилла

Прямая речь Кирилла: "Если в мирное время это можно объяснить какими-то привилегиями или материальными соображениями, то в военное время служба в вооруженных силах — это настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас переживаем. Служба требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать родину, не жалея жизни своей

Еще и еще раз хочу сказать: мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ, который пострадал от войн так, как мало кто из европейских народов. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну.

Ведь мы сломали хребет фашизму, который, несомненно, победил бы мир, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа.".

Детали: Кирилл во время проповеди много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям "решится судьба России".

Он подчеркнул, что ныне желание молодых мужчин стать в ряды армии является подвигом, ведь они могут погибнуть на поле боя.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, российский патриарх отметил, что "народы святой Руси" сейчас страдают, потому что их якобы натравливают какие-то "внешние силы". Кирилл сказал, что он испытывает тревогу за "братьев и сестер Руси". Но никак не отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения в Мариуполе и массовые убийства, изнасилования и издевательства над жителями населенных пунктов Киевской области.

Почему это важно: Российские власти используют православную церковь для пропаганды своей агрессивной политики и войны против Украины. Патриарх Кирилл оправдывает российское военное вторжение в Украину и призвал Кремль воплощать в жизнь задуманные намерения относительно мирных украинцев.

Формально РПЦ находится в тесном литургическом и административном отношении с Украинской православной церковью Московского патриархата, имеющей наибольшее количество общин среди религиозных организаций в Украине.

Предыстория: