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Байден о "рождественском перемирии" Путина: На Новый год же бомбил

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 20:16
Президент США Джо Байден в Белом доме, 5 января 2023 года, фото AP

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление Владимира Путина об объявлении так называемого режима "прекращения огня" с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Источник: Голос Америки 

Прямая речь: "Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25 декабря и на Новый год...". 

Детали: По его мнению, Путин пытается "передохнуть".

Предыстория: 

  • 5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.

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Темы: БайденСШАперемириеПутин
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