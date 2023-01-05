Байден о "рождественском перемирии" Путина: На Новый год же бомбил

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление Владимира Путина об объявлении так называемого режима "прекращения огня" с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Источник: Голос Америки

Прямая речь: "Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25 декабря и на Новый год...".

Детали: По его мнению, Путин пытается "передохнуть".

Предыстория: