Байден о "рождественском перемирии" Путина: На Новый год же бомбил
Четверг, 5 января 2023, 19:16
Президент США Джо Байден прокомментировал заявление Владимира Путина об объявлении так называемого режима "прекращения огня" с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Источник: Голос Америки
Прямая речь: "Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25 декабря и на Новый год...".
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Детали: По его мнению, Путин пытается "передохнуть".
Предыстория:
- 5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.
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