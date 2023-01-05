Байден о "рождественском перемирии" Путина: На Новый год же бомбил

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление Владимира Путина об объявлении так называемого режима "прекращения огня" с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Источник: Голос Америки

Прямая речь: "Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25 декабря и на Новый год...".

Реклама:

Детали: По его мнению, Путин пытается "передохнуть".

Предыстория:

5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.